Acer и EPAM уходят из России 9 апреля, 02:10 Цей матеріал також доступний українською Acer перестанет работать в России (Фото:Acer/Twitter)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых компаниях, которые приостановили работу в России из-за полномасштабного вторжения в Украину.



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В частности, об уходе из РФ заявила компания Acer из Тайваня, которая производит электронику.

«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в РФ», — заявили в компании.

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Также российский рынок покидает IT-компания EPAM Systems Inc, а ее сотрудники уезжают с территории РФ.

«В соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса компании, введенными в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций путем активного переезда сотрудников. В настоящее время значительное количество сотрудников уже выехали за пределы страны», — сообщил СЕО IT-компании Аркадий Добкин.

Из РФ также уходят EarthDaily Analytics и Worldline Ingenico.

Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Из-за этого и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.

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