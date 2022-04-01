Украинский оператор восстановил мобильную связь в ряде городов Запорожской области

1 апреля, 16:14
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Vodafone Украина восстановил связь в ряде городов и сел Запорожской области (Фото:terimakasih0 / Pixabay)

Vodafone Украина восстановил связь в ряде городов и сел Запорожской области (Фото:terimakasih0 / Pixabay)

Украинский оператор мобильной связи Vodafone Украина восстановил работу в ряде населенных пунктов запорожской области.

Мобильный оператор Vodafone Украина восстановил в ряде населенных пунктов Запорожской области. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, связь Vodafone Украина снова работает в Энергодаре, Каменке-Днепровской, Водяном, Днепровке, Нововодяном и Благовещенке.

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Тем украинцам, которые пользуются национальным роумингом оператор рекомендует раз в сутки снова возвращаться в домашнюю сеть.

Для этого нужно включить автовыбор сети или вручную выбрать нужную сеть в настройках телефона.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Приазовье пропала мобильная связь украинских операторов.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Мобильная связь Связь Мобильные операторы Vodafone Vodafone Україна Мобильный оператор

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