Украинский оператор восстановил мобильную связь в ряде городов Запорожской области
Vodafone Украина восстановил связь в ряде городов и сел Запорожской области (Фото:terimakasih0 / Pixabay)
Украинский оператор мобильной связи Vodafone Украина восстановил работу в ряде населенных пунктов запорожской области.
Мобильный оператор Vodafone Украина восстановил в ряде населенных пунктов Запорожской области. Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, связь Vodafone Украина снова работает в Энергодаре, Каменке-Днепровской, Водяном, Днепровке, Нововодяном и Благовещенке.
Тем украинцам, которые пользуются национальным роумингом оператор рекомендует раз в сутки снова возвращаться в домашнюю сеть.
Для этого нужно включить автовыбор сети или вручную выбрать нужную сеть в настройках телефона.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Приазовье пропала мобильная связь украинских операторов.
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