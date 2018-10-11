Внутреннее предпринимательство – как сотрудники меняют корпорации изнутри

Нужно расти и меняться внутри компаний, искать модель бизнес-процессов, которая будет достаточно гибкая и адаптивная к современным реалиям

Если в 2010 году лишь 2% крупнейших компаний мира использовали корпоративные инкубаторы и акселераторы для развития молодых проектов, то в 2016 году это делали уже 44%.

Приходит понимание, что нужно расти и меняться внутри компаний, искать модель бизнес-процессов, которая будет достаточно гибкая и адаптивная к современным реалиям.

Чтобы не остаться за бортом, большие корпорации посматривают в сторону компаний новой волны. Последним легче сориентироваться в новых условиях, оперативно реагировать на изменения внешней среды и предлагать высокотехнологичные инновационные решения. Сегодня современные команды из 3-5 человек вполне могут вызывать беспокойство у транснациональных компаний, а при должной инвестиционной поддержке очень быстро могут даже конкурировать с ними.

Стараясь заполнить появившуюся нишу рынка или выйти в другую сферу, корпорации создают своего рода инкубаторы – небольшие кластеры и творческие объединения сотрудников внутри большого холдинга.

Практику корпоративных стартапов успешно освоили такие гиганты, как Intel, Siemens, Xerox, GE, IBM.

Например, в рамках принятой IBM в 2003 году программы Emerging Business Opportunities в течение пяти лет было создано 25 стартапов, из которых не сумели выйти на прибыль всего три. Оставшиеся 22 в 2008 году принесли в сумме $15 млрд выручки.

Как же построить эту модель корпоративного предпринимательства в компании, чтобы было комфортно работать и, соответственно, был результат?

Прежде всего, стоит разобраться с главными участниками. Это менеджеры разных уровней и обычные сотрудники, которые так или иначе вовлекаются в процесс.

Выгоду получают все: компании учатся капитализировать инновации и предпринимательский потенциал сотрудников, а последние чувствуют свою значимость, учатся быть проактивными, отстаивать свою позицию, активнее влиять на свою карьеру и даже менять свою жизнь в целом.

Главное преимущество запуска стартапа внутри компании – огромный запас экспертизы внутри корпорации, страхование рисков и помощь коллег

При этом и менеджменту, и сотрудникам все-таки нужно не обойтись без управления рисками с помощью специального процесса (innovations projects governance management). Это позволит новым идеям зарождаться и проходить период отсеивания, не создавая критических рисков для компании, и поможет сотрудникам в конкретный момент прекратить бессмысленно тратить свое время и под давлением фактов (как правило данных эксперимента) убедиться, что проект в таком виде не имеет шансов.

Базовый принцип работы корпоративного предпринимательства строится следующим образом: сотрудник хочет и чувствует, что может быть полезным компании не только в пределах своей должностной инструкции, а также знает, кто ему может помочь применить свои навыки. Он начинает искать возможности для реализации. В первую очередь ему нужно четко идентифицировать новую возможность для бизнеса и оценить ее. В этом ему может понадобиться помощь - информационная, аналитическая, административная, методологическая. На этапе становления КП в организации оказать ее могут внешние консультанты или специально выделенная группа людей. Далее, важно научить сотрудника правильно перейти от идеи к гипотезе решения, разработать проект, презентовать и отстоять свою идею, убедив внутренних инвесторов вложить ресурсы в создание прототипа, проведение теста и в случае успеха масштабирование продукта.

От тебя не должно быть никакой зависимости – все должно работать без тебя

«Очень важно, чтобы сама модель корпоративного предпринимательства была интегрирована в ежедневную жизнь компании», - делится опытом менеджер по инновациям Филип Моррис в Украине Павел Рыжий.

Такой готовой модели или системы, которая подошла бы любой компании, в природе не существует. Инновации, которые заложены в основу корпоративного предпринимательства, невозможно просчитать и придумать наперед, а внедрить потом. Только в процессе работы выкристаллизовывается нужный механизм взаимодействий, алгоритм, который потом внедряют в работу.

В случае с отделом инноваций Филип Моррис, который существует около 2,5 лет, произошли изменения и с задачами, и с функциями, и с обязанностями. Начинали с одним видением, в результате пришли к другому.

«Я верю, что когда ты решаешь какую-то проблему, с целью РЕШИТЬ ее на самом деле, то в будущем, когда проблема решена, от тебя не должно быть никакой зависимости – все должно работать без тебя. Так и с КП - мы начинаем этот путь вместе с сотрудником, сначала за руку, постепенно отпуская, но в итоге никого силой не тянем. Масштабности изменений удается достичь, когда участники «первой волны» становятся менторами-катализаторами следующей волны корпоративного предпринимательства. Тогда позитивный тренд изменений будет устойчивым», - делится опытом наш собеседник.

Памятка корпоративному стартаперу от Павла Рыжия

1. Лидерство

Одного желания сотрудников быть корпоративными предпринимателями не достаточно. Без соответствующего мышления и поведения лидеров организации ничего не получиться. Руководители должны продемонстрировать реальными поступками (а не только заявлениями) готовность слышать и поддержать предпринимательские порывы сотрудников и объяснить, как это может повлиять на будущее компании, а также на личное будущее сотрудника.

2. Любопытство и критическое мышление

Тренируйте в себе навык ставить под сомнение все происходящее и желание разобраться в том, почему что-то работает именно так, а не иначе. Может ли оно работать быстрее и нужно ли какое-то иное действие, процесс, процедура, политика, продукт, позиция, функция и т.д., в принципе? Может можно получить более высокие результаты, быстрее, дешевле? При этом начинайте с себя самого и того что делаете каждый день.

3. Не бойтесь предлагать

Учитесь мыслить как предприниматель, искать возможности, выгоды и пути развития для своего проекта. Вам нужно научиться презентовать и отстаивать свой проект. Для этого важно убедиться, что проблема действительно существует. Кроме этого, нужно хорошо понимать тех, кто испытывает «боль» от этой проблемы, и убедиться, что ему подойдут варианты ее решения с помощью вашей разработки. При этом уделите достаточно времени осознанию проблемы – «59 минут на понимание – 1 минута на решение».

4. Взаимодействуйте

Консультации с коллегами помогают найти точки соприкосновения, а разнообразие взглядов, экспертиз и даже характеров, их интеграция и взаимосвязь помогает зачастую найти действительно инновационные решения. Запустить и реализовать проект совместными усилиями гораздо быстрее, чем искать все ответы и решения самому.

5. Проверяйте гипотезы быстро

После того, как хорошо и глубоко разобрались в сути проблемы, путь от идеи до решения будет достаточно быстрым. Важна скорость и дешевизна прототипа и его живого соприкосновения с потребителем. «5 секунд и 5 центов» - основной принцип создание прототипа в дизайн мышлении.

6. Делайте выводы и улучшайте

Помните, основная цель тестирования прототипа вашего решения – это понять, разобраться, сделать выводы, вынести урок. Это знания. Намного ценнее понять, что и почему не работает, вместо того, чтобы сразу создать «казалось бы работающее» решение. Такой подход позволяет хорошо видеть, какие решения действительно создают истинную (оплачиваемую) ценность для потребителя.

7. Ценность и выгода

Любая инновация должна создавать ценность для потребителя. И чем выше эта ценность, тем больше выгода для провайдера такого решения. Внутри корпорации, как правило, больше возможностей для развития вашего проекта, чем на открытом рынке. Вы можете стать значимым игроком для бизнеса и выйти на стратегическое партнерство, а ваш проект быстро окупиться и принести компании прибыль.