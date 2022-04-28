Владелец Киевстара. Холдинг Veon передумал переезжать с Бермудов в Великобританию

28 апреля, 11:58
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Veon решил повременить со сменой юрисдикции (Фото:tradingnewsnow.com)

Veon решил повременить со сменой юрисдикции (Фото:tradingnewsnow.com)

Телекоммуникационный холдинг Veon приостановил процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов.

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Veon «продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы», отмечено в квартальном отчете холдинга, который цитирует Интерфакс.

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В начале февраля Veon сообщил о намерении сменить юрисдикцию, учредив новую материнскую холдинговую компанию в Великобритании.

Речь шла о создании публичной компании с ограниченной ответственностью, которая, как ожидается, будет выполнять функции зарегистрированной на территории Бермудских островов Veon Ltd., которая является конечной материнской компанией группы Veon.

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Крупнейшим, но не мажоритарным акционером Veon является группа LetterOne, основанная акционерами Альфа-Групп.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Киевстар Телекоммуникации Veon

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