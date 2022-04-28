Владелец Киевстара. Холдинг Veon передумал переезжать с Бермудов в Великобританию 28 апреля, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Veon решил повременить со сменой юрисдикции (Фото:tradingnewsnow.com)

Телекоммуникационный холдинг Veon приостановил процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов.

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Veon «продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы», отмечено в квартальном отчете холдинга, который цитирует Интерфакс.

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В начале февраля Veon сообщил о намерении сменить юрисдикцию, учредив новую материнскую холдинговую компанию в Великобритании.

Речь шла о создании публичной компании с ограниченной ответственностью, которая, как ожидается, будет выполнять функции зарегистрированной на территории Бермудских островов Veon Ltd., которая является конечной материнской компанией группы Veon.

Крупнейшим, но не мажоритарным акционером Veon является группа LetterOne, основанная акционерами Альфа-Групп.

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