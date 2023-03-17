Британия присоединилась к странам, запретившим должностным лицам TikTok на рабочих телефонах

17 марта, 05:26
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Чиновникам в Британии запретили TikTok (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Чиновникам в Британии запретили TikTok (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Великобритании запретили министрам и государственным служащим использовать на рабочих телефонах китайскую сеть TikTok.

Об этом сообщает BBC.

"Безопасность конфиденциальной правительственной информации должна быть на первом месте", - заявил министр Кабмина Великобритании Оливер Дауден.

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На фоне проверки Национальным центром кибербезопасности он назвал решением «предохранительным и рассудительным». Запрет не распространяется на личные телефоны должностных лиц.

В декабре 2022 США запретили использование TikTok на официальных устройствах. Такое же решение впоследствии приняли Канада, Бельгия и Индия.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания TikTok

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