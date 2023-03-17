Британия присоединилась к странам, запретившим должностным лицам TikTok на рабочих телефонах
Чиновникам в Британии запретили TikTok (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
В Великобритании запретили министрам и государственным служащим использовать на рабочих телефонах китайскую сеть TikTok.
Об этом сообщает BBC.
"Безопасность конфиденциальной правительственной информации должна быть на первом месте", - заявил министр Кабмина Великобритании Оливер Дауден.
На фоне проверки Национальным центром кибербезопасности он назвал решением «предохранительным и рассудительным». Запрет не распространяется на личные телефоны должностных лиц.
В декабре 2022 США запретили использование TikTok на официальных устройствах. Такое же решение впоследствии приняли Канада, Бельгия и Индия.