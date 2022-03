«Миссия свободной прессы». Крупнейшие СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к своим материалам 21 марта, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Ведущие мировые СМИ предоставляют бесплатный доступ к материалам о войне в Украине (Фото:AbsolutVision / Unsplash)

Ведущие мировые СМИ отменили платный доступ к своим материалам для читателей из Украины и России.

На такой шаг пошли такие издания, как Dow Jones, Financial Times, The Economist и The Washington Post, сообщает Digiday.

Так, для бесплатного чтения доступны ключевые репортажи Financial Times об Украине. «Часть нашей миссии и цели состоит в том, чтобы обеспечить людям доступ к важным журналистским материалам в сложные и трудные времена, поэтому сделать их бесплатными — это простое решение. […] Несмотря на то, что нам не будут платить, мы думаем, что для нашей журналистики это будет хорошо», — заявил Джон Слэйд, коммерческий директор FT. Украинский трафик издания с февраля 2021 по февраль 2022 года вырос на 46%, российский — на 42% (тут и далее — данные о трафике рассчитаны платформой цифровой аналитики Similarweb).

В The Washington Post отметили, что бесплатный доступ для читателей в Украине и РФ «затронет небольшой сегмент международных подписчиков». «The Washington Post верит в миссию свободной прессы и поэтому стремится помогать информировать тех, кто находится в странах, затронутых войной, и где демократия находится под угрозой», — сказал представитель издания. Трафик WP из России и Украины вырос на 119% и 128% с февраля 2021-го по февраль 2022-го.

После российского вторжения Dow Jones отменил платный доступ для The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch и Financial News в Украине, а также в соседних странах, в которых отмечен большой приток украинских беженцев. Трафик WSJ из РФ и Украины за год вырос на 53% и 36% соответственно.

The Economist также отменил платный доступ в России и Украине, и трафик вырос на 66% и 197%.

Другим путем пошло издание The New York Times — не отказавшись от платного доступа, оно создало канал в Telegram, в котором с 14 марта бесплатно публикует истории из своего блога, фотографии и видео о войне в Украине.

The Washington Post также перезапустила свой Telegram-канал 15 марта, где в прямом эфире публикуются новости от журналистов в Украине и за ее пределами, а также репортажи отделов новостей в США, Лондоне и Сеуле.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал ряд российских и иностранных СМИ.

