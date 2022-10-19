Бывшие сотрудники телеканала Ахметова создали спутниковый телеканал 19 октября, 19:57 Юрий Сугак, генеральный продюсер Мы-Украина (Фото:Юрий Сугак via facebook)

Бывшие сотрудники Медиагруппы Украины Рината Ахметова создали новый спутниковый телеканал. Он уже получил лицензию на спутниковое вещание.

19 октября Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал лицензию на спутниковое вещание ООО Мы — Украина. Канал будет выходить с одноименным логотипом Мы — Украина. Об этом сообщил Детектор Медиа. Компания уже вещает в прямом эфире на Youtube.

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«18 июля всех ошеломило то, что СКМ выходит из медийного бизнеса. И все мы остаемся без работы. Команда не хотела расходиться, мы сплотились и решили создать свою компанию. Это все люди, которые работали в Украине 24, они работали на национальный марафон», — сказал Юрий Сугак во время заседания Нацсовета, которое проходило в онлайн-формате. Он добавил, что каждый сотрудник внес свой вклад в компанию. Учредители вкладывались в стартовый капитал. Ведущие выкупали одежду, журналисты — ноутбуки. Операторы покупали технику, которая продавалась в Медиагруппе Украина (МГУ).

Медийщиков, по его словам, поддержал Игорь Петренко, который сейчас ведет направление взаимодействия с международными компаниями и фондами по поиску грантов. Также канал обратился за помощью в государственные и коммерческие компании.

Владельцем наибольшей доли в юрлице и директором является именно Игорь Петренко. Ему принадлежит 76% уставного капитала, составляющего 1000 грн. Оставшаяся часть почти поровну распределена между бывшими работниками МГУ. Это Юрий Сугак, Людмила Добровольская, Виталий Тарасов, Олег Панюта, Владимир Коваленко, Игорь Пупков и Елена Цинтила.

До конца войны канал будет вещать в информационном формате, а дальше планирует добавлять развлекательный контент.

Один из источников Детектор медиа сообщил, что Игорь Петренко сотрудничает с главой офиса президента Андреем Ермаком. Однако пресс-секретарь Ермака Дария Заривна опровергла эту информацию: «100% Игорь Петренко не сотрудничает с Андреем Ермаком как политтехнолог и не вовлечен в команду его проектов».

Как стало известно в конце сентября, бывшие работники Медиа Группы Украины начали создавать новый проект.

Напомним, что 21 июля Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии Медиа Группы Украины украинского миллиардера Рината Ахметова.

11 июля в компании SCM заявили, что Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании из медийного бизнеса. По словам бизнесмена, решение принято в связи со вступлением в силу закона об олигархах. Позже в SCM уточнили, что возвращают государству только лицензии на вещание. Никакие другие активы медиагруппы государству не будут передавать.