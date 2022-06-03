«Еще один план россиян сломался». В оккупированной Херсонской области появилась украинская связь — депутат 3 июня, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Вероятно, оккупанты испугались повторения антироссийских митингов из-за отсутствия связи (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Во временно оккупированной Херсонской области заработала украинская связь. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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«В области начинает появляться Киевстар и Водафон. Похоже, что оккупанты дали питание на украинские сети», — написал он в Facebook.

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Хлань в эфире телемарафона добавил, что, вероятно, оккупанты испугались повторения антироссийских митингов из-за отсутствия связи.

«Еще один план россиян сломался благодаря стойкости и храбрости жителей Херсона. Отключили, хотели, чтобы все перешли на российских операторов, но ничего не удалось. Можно пробовать звонить близким», — написал Хлань в соцсетях.

Связь отсутствовала в оккупированных регионах с 30 мая.

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