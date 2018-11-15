В MOYO стартует первый этап распродажи в преддверии «черной пятницы»

MOYO запускает «чернопятничную» распродажу. На первом этапе доступны свыше 7500 товаров со скидками до 75%, а многие предложения продаются по ценам ниже закупочных.

Первый этап пройдет с 15 по 22 ноября. Специальные цены и условия доступны уже с 00:00 15 ноября. При этом в круглосуточном магазине MOYO (Киев, ул. Марка Вовчка, 18А) заказы можно забирать на протяжении суток сразу после оформления.





С 23-го числа стартует основная распродажа, которая пополнится эксклюзивными акционными предложениями на новинки. А уже сейчас, при покупке нового смартфона iPhone XS покупатель сможет приобрести фирменные аксессуары к нему за полцены.

«Черная пятница» становится всё популярней в Украине. Но, украинские магазины зачастую не готовы проводить распродажи так, как они проходят на родине «Чёрной пятницы» — с продажей товаров по ценам, ниже закупочных. Ведь изначально ключевой целью Black Friday в американских магазинах было очистить склады, пусть и себе в убыток, чтобы закупить новые товары перед рождественским сезоном.





В MOYO «черная пятница» пройдет именно в американском формате — с ликвидации складских запасов на 7 500 товарных позиций, многие из которых будут продаваться с честной скидкой до 75%. При этом в магазинах MOYO и на сайте moyo.ua покупателей также ожидают специальные предложения на «горячие» новинки.