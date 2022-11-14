В Чернобаевке возобновил работу мобильный оператор lifecell 14 ноября, 20:02 В Чернобаевке восстановлена мобильная связь (Фото:LDProd/Pixabay)

В Чернобаевке Херсонской области в понедельник, 14 ноября, возобновлена мобильная связь. В селе заработала мобильная башня оператора lifecell.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

Отмечается, что во всем населённом пункте теперь функционирует голосовая связь.

Председатель областной ОВ также ранее сообщил, что в Херсоне возобновлена работа базовой станции Vodafone возле Святодуховского Собора в Суворовском районе города. В радиусе 10 км работает мобильная связь и интернет.

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Также в центре города на площади Свободы функционирует передвижная базовая станция Киевстар. В радиусе 2 километров есть голосовая связь. Станция работает круглосуточно, с 17.00 до 19.00 продолжается технический перерыв.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровавшихся в руководстве страны, которое привело к такому позорному результату.