На игле 1С и Битрикс24. Сколько лет нужно украинскому бизнесу, чтобы полностью отказаться от российского софта — главное с шоурума Своє.IT 11 сентября, 17:30 Сюжет NV Премиум Российский 1С продолжает работать в Украине несмотря на запрет (Фото:NV Бізнес)

Украинские компании еще долго не смогут отказаться от российского софта. Главные проблемы — нехватка украинских альтернатив и высокая цена аналогов.



После начала полномасштабного вторжения РФ перед украинским бизнесом стала непростая задача — отказаться от российского ПО, на котором компании работали годами и перейти на украинские или зарубежные аналоги. Зарубежное ПО — дорого, украинское — не так известно и не всегда может закрыть все потребности бизнеса.

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Простыми запретами тоже ничего не решить. В отличие от пользовательских сервисов вроде Яндекса и ВКонтакте, бизнес не может в один день отказаться от систем, на которых держатся процессы в компаниях — работа остановится. Когда украинский бизнес сможет слезть с российской IT-иглы?



NV Бизнес собрал ключевые тезисы участников и организаторов шоурума украинского ПО Своє.IT, который прошел в Киеве в минувшую пятницу.

