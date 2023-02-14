Военные риски не помешали. Украинский криптостартап Kolibrio привлек инвестиции на разработку web3-сервиса 14 февраля, 12:18 Основатели стартапа Kolibrio (Фото:Kolibrio)

Украинский криптостартап Kolibrio привлек $2 млн инвестиций, чтобы строить web3-сервис.



Украинский криптостартап Kolibrio привлек $2 млн в рамках seed-раунда от фонда Jump Crypto с участием Delta Blockchain Fund, Everstake Capital и ангельских инвесторов.

Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на соучредителей стартапа, Алекса Старикова и Анатолия Паденко.

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Стартап Kolibrio производит автоматизированную систему для аукционов на блокчейне. Команда стартапа приступила к поиску инвестора еще в начале 2022 года и закрыла раунд в декабре того же года.

По словам одного из сооснователей проекта, у команды были десятки кругов с инвесторами, но хотелось найти релевантные фонды, которые разбираются в этой области и смогут помогать экспертизой.

«Мы никогда не рейзили деньги, были в этом вопросе зеленые. Но мы много общались, серьезно отнеслись к вопросу и подготовились, плюс нам помогало много эдвайзеров, один фонд рекомендовал другой, и так с помощью сарафанного радио мы и вышли на своих действующих инвесторов», — заявил Паденко.

В команде проекта работает восемь человек, основная часть разработчиков сидит в Киеве. По словам соучредителей, инвесторы обращали внимание на военные риски, но они не становились основой для решения.

Первая версия рабочего продукта Kolibrio появилась в мае 2022 года, вторая — в сентябре того же года, компанию зарегистрировали в декабре.

Привлеченные средства команда планирует потратить на разработку, технологию и повышение узнаваемости бренда.

«У нас очень технический продукт, поэтому классического маркетинга пока не будем делать. Главная наша ставка: сделать крутую технологию и построить B2B-бренд», — отметил Стариков.

Ранее сообщалось, что украинский стартап Releaf Paper получил 2,5 млн евро грантовых средств от Евросоюза.