Украинский маркетинг-форум 3–4 апреля на новой скорости и с новым лицом

Бизнес-апрель в нашей стране начнет масштабное мероприятие – Украинский маркетинг-форум. 3–4 апреля он соберет в КВЦ «Парковый» более 800 участников – экспертов по маркетингу и представителей крупнейших игроков рынка.

Главной темой Украинского маркетинг-форума в этом году избран «Маркетинг на новой скорости». Как подчеркивают организаторы, 2018 обещает стать переломным для тех, кто продолжает держаться за старые бизнес-модели или же преобразовывает свой бизнес слишком медленно. На смену эволюционном подхода должно прийти быстрое продвижение вперед за счет агрессивной трансформации и глубокого погружения в интересы клиентов.

XI Украинской маркетинг-форум предложит участникам сразу три программы на трех сценах. Главная дискуссионная площадка соберет более 60 ведущих маркетинг-специалистов, среди которых CEO Macroscope Consulting Гарретт Джонстон, владелец креативной компании Fedoriv Андрей Федоров, и.о. генерального директора ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский, основатель компании TemplateMonster Давид Браун, члеен совета директоров Comfy Наталья Кошевая, Chief Digital Officer «Киевстар» Виталий Султан, директор по digital-маркетингу «ПриватБанка» Владимир Соболев, маркетинг-директор сети Foxtrot Алексей Филановский и другие. Кроме серии ключевых докладов предусмотрены кейсовую и образовательную программу, также будет работать выставочная зона.

Программа Украинского маркетинг-форума раскроет кейсы таких известных компаний и брендов, как Martini, Pit Bull, Uklon, «Киевстар», METRO, «ПриватБанк», rozetka, Watsons Ukraine, ЛУН, Good Wine, Ulichnaya Eda, «1 + 1 медиа», «Укрпочта», «Кураж Базар» и многих других.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СОБЫТИЯ

Основную тему форума поддержат мастер-классы образовательной программы:

● «Найди свое «почему?»». Оксана Семенюк, соучредитель и CEO агентства Changers;

● «Scrum-платформа для маркетинговых команд». Юлия Пузырева, Chief Customer Officer Watsons Ukraine, Юрий Козий, основатель компании AgileDrive (Киев);

● «Тактика изменений: большую компанию нельзя изменить извне, пока она не изменится изнутри». Сергей Коваленко, заместитель председателя правления «АТФ Банк» (Алматы);

● «Методология формирования персонального бренда: о чем вы как медиа?». Алексей Иванов, управляющий партнер брендингового агентства «Тень» (Киев)

Отдельной «фишкой» форума станет закрытая секция при поддержке kmbs «Стратегии, которые пробивают "потолок" в Украине и мире», где соберутся управленцы, принимающие стратегические решения в своих компаниях. Вместе с Оксаной Щегельский, управляющим партнером компании Strategic, преподавателем kmbs, участники в формате стратегического батла пройдут путь поиска идеи и создания стратегии. Обсудят, что работает, что нет посредством собственного опыта. Познакомятся с опытом иностранной компании, изменившей стратегию бизнеса в Украине и вышедшей на уровень изменения стратегии своего глобального офиса. Чтобы попасть на эту секцию, необходимо приобрести билет на форум и написать в оргкомитет о своем желании принять участие в этой программе.

Украинский маркетинг-форум является самой влиятельной маркетинговой площадкой с 11-летней историей. Ранее он носил название Форум маркетинг-директоров. Изменение названия сигнализирует об изменении концепции и видения. Как отмечает продюсер форума Ирина Бондаренко, с 2018 года Украинский маркетинг-форум говорит о маркетинге с позиции первого лица и станет основной площадкой для поиска новых идей и обсуждения опыта, накопленного украинским специалистами по маркетингу.

Основная миссия мероприятия – создавать благоприятную среду для обмена идеями, знакомить с современными маркетинговыми стратегиями. Также форум предоставляет возможность получить консультации по маркетинговым вопросам от менторов, найти персонал, повысить собственную ценность на рынке труда, заявить о себе, своих услугах и продуктах.

Регистрация и узнать подробнее: (044) 599-09-79/forum@ideasfirst.info/marketingforum.com.ua