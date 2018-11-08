Украинские силовики заказали разработку оборудования для борьбы с дронами и беспилотниками

Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел в августе-октябре по результатам тендеров заключил два соглашения с компанией Квертус на проведение научно-исследовательских работ на общую сумму 1,16 млн грн.

Об этом говорится в тендерной документации в системе ProZorro, передает издание Наші Гроші.

Согласно условиям тендеров, в этом году выполнят две научно-исследовательские работы с годовым гарантийным сроком.

Первая – разработка и изготовление устройства для мониторинга систем беспилотных воздушных судов (аппаратов) в отведенном пространстве за 670 тыс. грн.

Речь идет о создании экспериментального образца устройства для обнаружения каналов управления беспилотниками образца DJI Phantom 4 в различных частотных диапазонах на расстояниях до 800 м от источника радиоизлучения, то есть от беспилотника или пульта управления.

Вторая из заказанных работ – разработка и создание мобильного устройства противодействия беспилотным воздушным судам за 491 тыс. грн.

Здесь уже речь идет об опытном образце устройства для обеспечения безопасности отведенного воздушного пространства путем блокировки управления серийными беспилотниками, которые продаются свободно и предназначены для спортивных мероприятий и развлечений с использованием штатного пульта управления. Если блокируется сигнал управления, беспилотник или падает, или летает, но уже неуправляемый.

Сумма сделок на 1% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 1,17 млн грн.

Столичный Квертус принадлежит Андрею Знайченко из подконтрольной Украине Луганской области.

Всего с ноября 2017 года компания получила подрядов силовиков на 2,9 млн грн.

Единственным ее конкурентом была киевская компания Научно-производственное предприятие Конус Вадима и Дмитрия Кульбачных. Причем никто делал шагов по снижению цены на торгах. Последняя предлагала на 1 тыс. грн более низкую цену, но не оплатила тендерное обеспечение, поэтому его отклонили.

Напомним, что летом 2018 Государственная авиационная служба Украины ввела для беспилотников жесткие правила использования, против которых выступили журналисты. Однако впоследствии пересмотрела их без предварительного согласования, несколько ослабив ограничения, а именно увеличив разрешенную вес устройства, а также дальность и высоту полета.