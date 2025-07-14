Роуминговый безвиз Украины с ЕС вступит в силу с 1 января 2026 года (Фото: comreg.ie)

Кабинет Министров одобрил решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Таким образом, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, роуминговый безвиз Украины с ЕС вступит в силу с 1 января 2026 года.

Об этом во время заседания Кабинета Министров сообщил Шмыгаль.

«Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза», — сообщил он.

Шмыгаль отметил, что Европейская комиссия согласовала предоставление Украине так называемого «роумингового безвиза» — присоединение к политике Roam like at Home.

Ожидается, что с 1 января 2026 года украинские граждане смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов, а европейские абоненты — на тех же условиях в Украине, сообщил он.

Премьер-министр подчеркнул, что это важный шаг евроинтеграции Украины и подтверждением ее постепенного вхождения в цифровое пространство Европейского Союза.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада приняла в целом законопроект № 12150, который является шагом для присоединения Украины к единой зоне роуминга с Евросоюзом.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, принятие законопроекта является завершающим этапом перед переговорами с Европейским Союзом о присоединении к политике Roam like at home (Роуминг как дома).

Документ, в частности, определяет полномочия НКЭК, которые необходимы для улучшения работы услуги Roam like at home в Украине. Он расширяет полномочия НКЭК по контролю доступа к сетям, разрешению споров и гарантий совместимости услуг.