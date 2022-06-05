Роспропаганда вместо футбола. Сервис OLL.TV атаковали хакеры во время трансляции матча Украина — Уэльс 5 июня, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Трансляцию финальной игры плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 между сборными Украины и Вельсу сервис OLL.TV открыл на YouTube (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Во время трансляции финальной игры плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 между сборными Украины и Уэльса украинский сервис OLL.TV подвергся кибератаке.

Об этом говорится на странице сервиса Facebook.

Пользователи, которые смотрели матч, сообщили в соцсетях, что вместо чемпионата мира началась трансляция новостей «ДНР». Издание Новости Донбасс опубликовало фрагмент с видеосигналом российского пропагандистского канала Известия.

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В комментариях под постом в OLL.TV заявили, что это была спланированная кибератака со стороны РФ, а не техническая перегрузка. Также там сообщили об оперативном отключении пропаганды агрессора и открытии трансляции матча на YouTube каналов Футбол. Зрителям пообещали в ближайшее время начислить компенсацию.

Фото: Скриншот OLL.TV/Facebook

Фото: Скриншот OLL.TV/Facebook

Комментатор матча Виктор Вацко в прямом эфире пожелал россиянам гореть в аду, реагируя на атаку хакеров.



5 июня сборная Украины уступила Уэльсу 0:1 в финальной игре плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в Катаре.

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