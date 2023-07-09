Аккаунты в Twitter с синими галочками распространяют фейки о войне в Украине — BBC 9 июля, 23:52 Твиттер-аккаунты с синими галочками распространяют фейки о войне в Украине (Фото:REUTERS / Brendan McDermid)

Некоторые аккаунты в Twitter с синими галочками, которую можно получить в соцсети за дополнительную плату, распространяют дезинформацию о войне России против Украины, пишет BBC.



Возможность купить синюю галочку появилась в Twitter после того, как соцсеть приобрел американский миллиардер Илон Маск осенью прошлого года. Синюю галочку, которую раньше давали для подтверждения аккаунта, теперь может купить любой желающий за восемь долларов при соблюдении небольшого списка условий.

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Как отмечает BBC, в частности в соцсети распространялось немало обманчивых сообщений о недавних беспорядках во Франции, и один вирусный пост касался военной помощи США Украине.

Это был скриншот, который выглядел как заголовок с новостного сайта с фото двух винтовок.

«Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, поступили из Украины», — говорится в заголовке.

Фото: BBC

Это сообщение в Twitter распространили несколько аккаунтов с платной голубой галочкой, что дало ему более миллиона просмотров.

BBC отследила, что это сообщение шло от прокремлевских каналов в Telegram. Изображение, использованное в посте, появлялось в российском военном блоге еще в 2012 году в сообщении о соревнованиях по стрельбе под Москвой.

А вот ни одной статьи с таким заголовком в СМИ фактчекеры найти так и не смогли. Как и доказательств, что какое-либо оружие, предоставленное Украине США, использовалось во время недавних беспорядков во Франции.

Другой пример — сообщение о том, что Россия обнаружила в Украине «фабрики младенцев». Такие сообщения тоже распространили некоторые «верифицированные» аккаунты в Twitter.

Там заявляли, якобы в Украине детей в возрасте от двух до семи лет «выращивают на фабричных фермах» и либо отправляют их в «детские секс-бордели», либо продают их на органы на Запад.

Фото: BBC

Как обнаружили фактчекеры BBC, одним из первых эта история появилась в мартовской статье The People’s Voice — альтернативной версии YourNewsWire, которую многочисленные организации, занимающиеся проверкой фактов, называли одним из крупнейших производителей фейковых новостей в интернете. Это «издание» публиковало, в том числе, различные теории заговора.

Также сообщения о продаже органов в Украине активно распространяют российские официальные лица и подконтрольные Кремлю СМИ.

Несколько аккаунтов с синей галочкой также утверждали, что это украинская ракета ударила в конце июня по кафе в Краматорске, где погибли 12 человек и что на самом деле там находились военные стран НАТО.

«Ракета Storm Shadow внезапно резко изменила траекторию, попав в Краматорск, уничтожила казармы украинских военных, где находились иностранные солдаты и наемники», — говорится в одном из таких твитов.

Этот пост просмотрели более миллиона раз.

Фото: BBC

Впрочем, никаких доказательств того, что ракета была запущена ВСУ нет, как и того, что на месте была казарма. К тому же известно, что в результате того удара по краматорскому кафе погибли дети.

BBC также обнаружила вирусные посты от аккаунтов с синей галочкой о том, что президент Зеленский «отменил» выборы в Украине.

Фото: BBC

В качестве доказательств, там приводили слова Зеленского в недавнем интервью BBC. На вопрос, будут ли выборы в Украине в следующем году, он ответил: «Если мы выиграем [войну], то они будут. Это означает, что не будет военного положения, не будет войны. Выборы должны быть в мирное время, когда нет никакой войны, в соответствии с законом».

Комментируя это заявление, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, сказал в своем недавно запущенном шоу в Twitter, что комментарии Зеленского доказали, «что он покончил с демократией в Украине».

И посты на эту тему от аккаунтов с синей галочкой распространялись в Twitter Blue сотни тысяч раз, отмечается в материале BBC.

Пресс-служба Twitter подтвердила, что получила запрос от журналистов по этому поводу, но отказалась от комментариев.