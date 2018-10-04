Цифровая трансформация – это организация бизнеса с точки зрения ценности

Однажды начав цифровую трансформацию, уже нельзя остановиться. В бизнес-среде в Украине этот процесс только набирает силу. Результаты уже видны в отраслях, где существует высокая конкурентная борьба за конечного клиента: ритейл, банкинг, телеком.

Цифровая основа позволяет быстро адаптироваться к потребностям клиентам, генерировать выручку в условиях непрерывных изменений и масштабировать бизнес. Главный фактор успеха в этом деле – цифровой продукт.

Юрий Качкарда, СЕО Skykillers (компания цифровых продуктов и маркетинга), рассказал НВ о том, в чем особенности цифровой трансформации, нужна ли она украинскому бизнесу и с чего стоит начинать.

Что такое цифровая трансформация и в чем ее суть?

Честно говоря, это достаточно сложный вопрос, на который мы сами долго искали для себя ответ. Бытует мнение, что внедрение CRM-системы, которая помогает выстроить воронку продаж и управлять ею, это уже цифровая трансформация. Однако это всего лишь цифровизация отдельных процессов.

Трансформация – это необратимый процесс качественных изменений

Трансформация – это необратимый процесс качественных изменений. Формула цифровой трансформации состоит из трех компонентов. Первое - новый способ работы за счет цифровых технологий. Второе - обязательно новые цифровые продукты, которые ориентированы на конечного клиента. К примеру, отказ от ненужных пластиковых карт лояльности у ритейлеров и переход в приложение. То есть задача состоит в том, чтобы изобрести какой-то продукт с помощью цифровых технологий, чтобы решить проблему клиента. Третье – новые знания. В цифровом мире без постоянного самообразования не обойтись.

А в чем разница между цифровой технологией и digital?

Цифровая трансформация - это комплексный процесс, который затрагивает бизнес-модель компании. Он позволяет организовать бизнес с точки зрения ценности. Для лидеров бизнеса – это прибыль, для конечно потребителя – конкурентное преимущество, из-за которого они выбирают товар или услугу. С учетом, что лояльность к бренду как таковая уходит на второй план.

Digital – это набор инструментов, приемов и техник в маркетинге. Это скорее о масштабировании и доставке сообщений о продукте.

Как вы оцениваете перспективы цифровизации украинского бизнеса?

У нас огромное количество разных проблем, которые порождают большое количество интересных решений. Кроме того, у нас действительного много талантов и компаний, которые умеют и могут делать эти цифровые решения. Команда из 5 человек сейчас готова конкурировать с большими транснациональными корпорациями.

При этом традиционному бизнесу можно смело занимать очередь и начинать с чистого листа: у них обычно ничего нет из «цифры», а желание расти, развиваться и быть конкурентоспособным присутствует у любого здравомыслящего человека.

У топ-менеджеров появилось понимание, что им это нужно. Я вот сейчас смотрю курс Массачусетского университета о digital-трансформации бизнеса. Он небольшой – всего 5 недель, стоит - $2 600. Если лидеру бизнеса хочется в этом вопросе разобраться, то эта сумма не проблема.

Важно также, что стоимость проверки гипотез и разработки решений в сфере цифры в Украине очень лояльная. Поэтому у нас Клондайк ИТ-аутсорсеров.

А что у нас с рынком digital происходит сейчас?

Рост практически во всех сегментах. Другое дело, что не все понимают, что это за сегменты и откуда рост. Цифровая карта Украины состоит из ИТ-аутсорсеров, продуктовых компаний и рынка digital-агентств.

ИТ-аутсорс заплатил в бюджет $2,25 млрд в прошлом году. Продуктовые компании измерять сложно, можно лишь смотреть по привлечению средств в развитие.

Появились украинские компании-«единороги», капитализация которых превысила $1 млрд за пять лет. К примеру, на прошлой неделе основанный украинцем сервис для хостинга IT-проектов GitLab привлек $100 млн инвестиций и получил оценку в $1,1 млрд.

Рынок цифровой рекламы в прошлом году был на уровне 6 млрд грн и продемонстрировал 30% роста.

Сейчас на рынке наметился какой-то бум digital-агентств с их продуктами и решениями. Как Skykillers удается выживать и сосуществовать в такой высоконкуретной среде?

Мы были первопроходцами на рынке в 2008 и прошли большой путь. Всегда попадали в топ-3 компаний. Но в какой-то момент поняли, что цифровая реклама в том виде, как мы ее видели, перестает давать эффект. Ведь реклама и цифровой маркетинг нужны в том случае, если все хорошо с продуктом. Поразмыслив и разобравшись в вопросе, покинули эшелон цифровых агентств и перешли в сторону продуктовых компаний, которые делают цифровые продукты не свои, а клиентам. Так мы пришли к позиционированию цифровой трансформации и начали предлагать ее своим клиентам.

Всегда помогало конкурировать то, что мы буквально подрывали себя изнутри. Меняли способ работы, процессы, себя. А трансформировались в процессе полета. Перестроились внутри: раньше были отдельные департаменты, а сейчас кроссфункциональные команды - проджект, дизайнер, креатор, продуктовый стратег работают сразу над одним проектом и ведут его от А до Я. Они в процессе могут менять роли, это позволяет улучшить вовлечение в проект и создать ценность в продукте.

Давайте на примерах. Расскажите вкратце о кейсе, которым Вы гордитесь больше всего?

Да, конечно, поделюсь с вами одной из свежих историй, опытом сотрудничества с клиентоориентированой энергетической компанией. Товар – энергоресурс и компании – потребители, из сегмента среднего и малого бизнеса.

Задачей было организовать эффективную коммуникацию между компанией и потребителями с максимально удобными и полезными сервисами онлайн (через веб), тем самым упростив процессы взаимодействия.

Продукт, который мы предложили, для решения этих задач – некий финтех в энергетической сфере, который позволяет экономить время и гарантирует качество. Пока это веб-решение, в дальнейшем, скорее всего, мы запустим и мобильную версию.

Это решение облегчает процессы документооборота, что дает возможность уйти от бумажной волокиты.

Автоматизируя процессы, мы снижаем нагрузку на фронт-офисы и, в целом, работаем на операционную эффективность для бизнеса, экономя время потребителей.

В дорожной карте, которую мы сейчас прорабатываем, еще заложено и прогнозирование бюджетов, что обеспечит возможность потребителям планировать затраты своего бизнеса на энергоресурсы в будущих периодах.

А какие вообще продукты и решения ваше агентство предлагает клиенту?

Вы же понимаете, что одного стандартного набора нет. Это как пазл, который ты собираешь из известных деталей. Есть ряд методологий, которыми пользуемся. Они помогают разрабатывать эти продукты и увеличить их шанс на успех. Потому как есть старый подход: придумали, не проверили и соорудили ракету, которая не взлетает. Мы так не работаем.

У нас есть три коробки, которые продаем. Первое – стратегия цифровой трансформации. Очень важно понимать, как от точки А прийти в точку Б. Тут же мы анализируем потенциал цифровизации компании. Многие его не осознают, но его в любом случае нужно измерять. Всегда важно, что цифровую стратегию никто чужой не внедрит, если есть объективные факторы внутри компании. Внедряется все это вместе, а не вместо.

Не бояться смотреть вдаль, мечтать и визуализировать

Второй нюанс – разработка цифрового продукта. Занимаемся быстрым интерактивным прототипированием . Делаем исследования потребителей. Здесь значимый подход в исследованиях – это problems and solutions интервью.

Это процесс выявления неудовлетворенных потребностей и проблем. Хороший пример: никому не нужна просто дрель или дырка в стене. Мы ее покупаем, чтобы повесить картину. В любом бизнесе важно понять, зачем тот или иной продукт конечному потребителю.

Важной частью разработки является опыт пользователя. Создаем продукт так, чтобы дать наилучший опыт пользователям. Чтобы продукт вовлекал, был интуитивно понятен, решал проблему быстро и качественно.

Дальше идет тестирование и проверка гипотез. После чего выстраивается дорожная карта и строится ракета.

Мы использовали все, что есть в теории и на практике по части методологий. Начиная от дизайн-мышления, методологии Lean Startup и Google Design Sprint. Все они разные, тут важно найти свой рецепт. Их можно комбинировать.

Третья коробка – внедрение продукта в рынок. Это про уточнение процессов и их отладка внутри компании в контексте цифрового продукта. И цифровой маркетинг или масштабирование продукта

Как убедить человека, что его бизнесу необходима «цифровая прокачка»?

Все ищут волшебной таблетки, но ее не существует. Лучший учитель – собственный негативный опыт и серия ошибок. Проинвестировав, к примеру, миллион в мобильное предложение, которое просто для его бизнеса неважно, собственник в следующий раз лучше наймет команду профессионалов, которая оценит все нюансы и особенности его дела и предложит оптимальное решение

У нас был клиент, который на протяжении долгого периода разрабатывал цифровой продукт, а он просто не взлетел. И компания сделал работу над ошибками и назвал это опытом, а не провалом.

Не нужно искать сумасшедших инвестиций. За небольшие ресурсы и деньги можно провалидировать гипотезы и понять, стоит ли двигаться дальше.

Не бояться смотреть вдаль, мечтать и визуализировать. Визия и миссия.

Каким вообще видите будущее digital-рынка в Украине?

Убежден, что большое количество проблем будет оставляться, а значит, и решений будет появляться больше. Где-то будем смотреть на Запад, в чем-то следовать трендам, но все равно «готовить свой борщ».

У многих компаний появляются отдельные менеджеры, которые отвечают за внедрение инноваций. Здесь нужно отбрасывать романтизм. Запуская любой цифровой продукт нужно ответить на один вопрос: есть ли у вас ресурс. Мировой опыт говорит о том, что компания должна инвестировать не менее 5% своих ресурсов – денег, знаний, времени, людей. Волшебной таблетки нет. Статистика по цифровой трансформации сродни статистики стартапов. 99,8% - это провал, потому что не до конца разобрались в проблеме. Нужно искать подходящую методологию, партнеров, которые увеличивают шансы на успех.

Я уверен, что будет появляться больше команд и компаний, которые смогут выходить на IPO, привлекать инвестиции и заинтересуют международные фонды. И роль цифровых продуктов в этом будет значимой.