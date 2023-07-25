Клубы украинской Премьер-лиги создали телепул — где смотреть матчи 25 июля, 16:06 Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Представители клубов украинской Премьер-лиги создали телепул. Матчи будут точно транслироваться на MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports.

Представители 12 клубов Украинской Премьер-лиги подтвердили готовность сотрудничать с ведущими ОТТ-сервисами, включая MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Vodafone TV, Setona Sports и другими.

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Об этом говорится в сообщении Лиги.

Соглашение направлено на расширение аудитории, популяризацию Чемпионата Украины и обеспечение более широкого доступа к футбольным матчам УПЛ.

На начальном этапе трансляции матчей Чемпионата УПЛ будут предоставляться аудитории бесплатно.

«Решение предназначено для привлечения новых зрителей и поддержки любителей украинского футбола», — говорится в сообщении Премьер-лиги.

Также сообщается, что для дальнейшего внедрения совместного продукта УПЛ-ТВ и разработки платной модели трансляций будет создана рабочая группа.

В частности, в рабочую группу войдут представители клубов УПЛ и специалисты Megogo, которые совместно определят шаги по реализации этого проекта.

Матчи 1-го тура Чемпионата Украины сезона-2023/24 болельщики смогут посмотреть на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Также ведутся переговоры с другими ОТТ-сервисами.

В августе прошлого года Украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports.

Однако позже в том же месяце «Плюсы» объявили, что будут транслировать матчи УПЛ на своих каналах бесплатно.

В частности, в 1+1 media заявили, что будут транслировать на своих ресурсах все матчи футбольного клуба Рух в украинском чемпионате.