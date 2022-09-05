Как вырасти на 30% во время войны. Тарас Кицмей — о стратегии SoftServe, налогах украинцев в Польше и IT-индустрии через 10 лет 5 сентября, 11:01 Эксклюзив НВ Тарас Кицмей рассчитывает на рост бизнеса (Фото:Предоставлен SoftServe)

Несмотря на волну миграции, в Украине на SoftServe работает более 10 тыс. айтишников. Какую компанию строит совладелец SoftServe Тарас Кицмей?



С началом полномасштабного российского вторжения украинское IT, как и весь остальной бизнес страны, на несколько дней фактически парализовало. Но, в отличие от других, техиндустрия быстро пришла в себя. После релокации в безопасные регионы айтишники вернулись к уже привычной после ковида удаленной работе. К тому же IT-экспорт не зависит от портов и железной дороги, поэтому единственным неудобством для сектора стали ограничения НБУ, из-за которых фактическая зарплата почти 300 000 задействованных в нем специалистов уменьшилась на 10% по отношению к уличному курсу доллара.

Видео дня

Но проблемы тоже есть. Главная — убедить новых клиентов в том, что война не помешает разработчикам вовремя выполнить заказ. Как это сделать?



У Тараса Кицмея, соучредителя и члена Совета директоров SoftServe, есть ответ. SoftServe — вторая крупнейшая IT-компания с разработкой в Украине, по рейтингу DOU. По оценке Forbes Украина, в 2021 году она получила около 9 млрд грн выручки. До начала войны на украинский офис SoftServe работало около 90% из 13 000 ее специалистов. Сейчас — меньше. Часть релоцировались в страны центральной Европы, к тому же у SoftServe большие планы относительно развития центров в Южной Америке.



Каким будет украинское IT после войны, где платить налоги нашим мигрантам и почему разрешение на недельные командировки не сильно поможет IT-компаниям, читайте в большом интервью Кицмея для НВ Бизнес.



О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЙНЫ И БОРЬБЫ ЗА ЗАКАЗ

Вы — один из старейших участников рынка. Как бы вы описали ситуацию, в которой сейчас оказалось украинское IT?

Давайте посмотрим на историю. IT-индустрия Украины очень классно развивается в последние 20 лет. Годовой рост на 25−30% — это феноменальный результат. Даже в войну, если смотреть на последние исследования, выручка IT-индустрии за последнее полугодие выросла на 23%. То есть IT — одна из немногих индустрий в Украине, которая работает на полную мощность даже сейчас. Конечно, война повлияла, и сильно повлияла. Но IT с этими вызовами справляется.

Здесь есть несколько причин. Первая — на глобальных айтишных рынках продолжается рост. И второе, IT-индустрия — это по сути виртуальные предприятия, формирование которых завершилось в эпоху ковида. У нас много людей, которые виртуально проходят собеседования, определение зарплаты, вовлечение в проект. Они работают в своего рода виртуальном офисе, где есть все.

То есть какой-то остановки, несмотря на войну, у IT фактически нет?

Да. Самый большой вызов для нас — релокация людей. За первые недели мы эвакуировали около 3200 семей из центра и востока Украины на запад и 1800 — за границу. Это было непросто, но справились.

Вы немного изменили следующий вопрос. Я предполагал, что из-за войны есть определенный кризис, а кризисы ускоряют изменения. Поэтому интересно, какие процессы ускорила война?

Воздействие войны, конечно, есть. Самое первое, самое большое влияние — это реакция заказчиков. Когда началась война, с одной стороны, все отнеслись с большим пониманием. Во время релокации, неделю-две, довольно снисходительно относились к срокам выполнения заказов. Потому что эвакуироваться из Харькова во Львов и программировать во время релокации невозможно. С другой стороны, новые заказчики не спешат передавать контракты в Украину. У них есть выбор: можно работать в Польше, Болгарии, Индии, Мексике. Зачем им идти в страну, где идет война? В итоге это повлияло также и на рынок труда.

Каков ваш рецепт решения этой проблемы?

У нас очень простой рецепт — диверсификация. С началом войны мы гораздо активнее стали развивать центры разработки за пределами Украины. Это Польша, Болгария, Румыния, Латинская Америка. Польша стала очень «горячей» с точки зрения разработки. В Болгарии в дополнение к центру в Софии мы открыли еще два — в Бургасе и Варне.

Бизнес — это цифры. Можете сравнить количество новых заказов в этом полугодии с прошлым годом?

Мы не меряем по количеству заказов. План/прогноз SoftServe в этом году — вырасти на 30% по сравнению с 2021 годом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.