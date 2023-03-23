Федоров рассказал, сколько в Украине Starlink и кто их оплачивает 23 марта, 00:17 Михаил Федоров (Фото:thedigital.gov.ua)

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько терминалов Starlink сейчас использует Украина.

В интервью DW Федоров уточнил, что Starlink оплачивают не из госбюджета.



«В Украине сейчас 42 тысячи Starlink. Все их Украина получила через нашу команду, которая сотрудничает с правительствами других стран. Компания SpaceX обеспечивает логистику, партнеры помогают финансово, мы получаем специальную цену», — рассказал он.

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Комментируя информацию о том, что SpaceX собиралась ограничить использование Starlink защитниками Украины, Федоров заявил, что «проблем с работоспособностью старлинков сегодня нет».

«Они работают, все функции, которые они выполняли, выполняют. Потому в этом направлении все под контролем… Уверен, что [Starlink продолжат работать] столько, сколько нам нужно для победы», — добавил вице-премьер.

В феврале в SpaceX заявляли, что ограничили использование интернета Starlink для украинских военных при управлении дронами.

В октябре 2022 года глава SpaceX Илон Маск опубликовал ряд скандальных постов в Twitter, в которых предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. После скандала Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.