Ссылки на сбор средств на дроны от Притулы, Стерненко и блогера Лаченкова подверглись мощной DDoS-атаке — сооснователь monobank

10 октября, 13:28
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Сергей Притула (Фото:instagram.com/siriy_ua)

Сергей Притула (Фото:instagram.com/siriy_ua)

Ссылки на сбор средств на украинские дроны-камикадзе от ведущего и волонтера Сергея Притулы и активиста Сергея Стерненко подверглись мощной DDoS-атаке.

Ссылкки на сбор средств на закупку дронов от украинского ведущего и волонтера Сергея Притулы, активиста Сергея Стерненко и блогера Игоря Лаченкова подверглись мощной DDoS-атаке.

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Об этом в Telegram сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

«Мощный DDoS на ссылки Лачена, Притулы, Стерненко. Хр*н вам, а не уложить моно», — написал Гороховский.

Утром 10 октября Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV.

«Друзья, собираем на месть!!! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. НАЧИНАЕМ УЖЕ!!! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет бавовна. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет!!», — написал волонтер и ведущий.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/pfbid02wZ4erR9pYtaTCLkacLnKfJmyZZmMH15tSehdawnZbTNM7QtdoLEBX1tVwxdD8xxXl?__cft__[0]=AZWuF616bpYlwfNcs61ThQnyFvtPGxgwWsTfZWaz7pITxacmfPOPJqugBQ_tmkkrOLYmTLNAs6jpRtw69CAwnqz6kFEGkXA0EhYVALVXyZoowZsnzccmbgzII2f5o10PnecGNqwM10buVv6wi1Ns3ykH0N_hZezYouNq1oxyPV8Qpg07Ob2aGNEEvzwaOIzdmAM&__tn__=%2CO%2CP-R

Изначально сбор планировали начать 12 октября, но из-за массированного ракетного обстрела Украины утром в понедельник его объявили раньше.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   DDoS-атака Сергей Стерненко Дроны Monobank Сергей Притула Олег Гороховский Война России против Украины Ракетный удар дроны-камикадзе

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