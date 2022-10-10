Ссылки на сбор средств на дроны от Притулы, Стерненко и блогера Лаченкова подверглись мощной DDoS-атаке — сооснователь monobank 10 октября, 13:28 Сергей Притула (Фото:instagram.com/siriy_ua)

Ссылки на сбор средств на украинские дроны-камикадзе от ведущего и волонтера Сергея Притулы и активиста Сергея Стерненко подверглись мощной DDoS-атаке.



Ссылкки на сбор средств на закупку дронов от украинского ведущего и волонтера Сергея Притулы, активиста Сергея Стерненко и блогера Игоря Лаченкова подверглись мощной DDoS-атаке.

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Об этом в Telegram сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

«Мощный DDoS на ссылки Лачена, Притулы, Стерненко. Хр*н вам, а не уложить моно», — написал Гороховский.

Утром 10 октября Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV.

«Друзья, собираем на месть!!! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. НАЧИНАЕМ УЖЕ!!! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет бавовна. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет!!», — написал волонтер и ведущий.

Изначально сбор планировали начать 12 октября, но из-за массированного ракетного обстрела Украины утром в понедельник его объявили раньше.