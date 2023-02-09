От любителя «мирных планов». Компания Маска ограничила украинской армии использование интернета Starlink для управления дронами 9 февраля, 09:50 Илон Маск (Фото:REUTERS/Brendan Mcdermid/File Photo)

В SpaceX Илона Маска заявили, что ограничили использование интернета Starlink для украинских военных в случае управления дронами.

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска предприняла шаги, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления дронами.

Об этом заявила президентка и операционная директорка компании Гвинн Шотвелл, передает Reuters.

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В частности она заявила, что спутниковый интернет-сервис компании Starlink, который предоставил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

«Однако украинцы использовали его таким образом, который был непреднамеренным и не являлся частью какого-либо соглашения», — заявила Шотвелл.

Позже в беседе с журналистами она сослалась на то, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали», — отметила Шотвелл.

Какие именно меры приняла SpaceX, Шотвелл при этом не уточнила. По ее словам использование Starlink с дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством, добавив, что контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения РФ.

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях», — добавила президентка SpaceX.

Также она заявила, что в компании «не думали о том», что украина может использовать интернет Starlink «в наступательных целях» перед отправкой терминалов в страну.

В конце прошлого года у Starlink в Украине были перебои в обслуживании по причинам, которые SpaceX не объяснила. Шотвелл не стала отвечать на вопрос о том, связанны ли эти проблемы с попытками компании ограничить использование Starlink украинской армией. Она добавила, что не уверена в том, что знает ответ.

В октябре прошлого года Маск опубликовал ряд скандальных постов в Twitter, в которых он предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска утихомирить агрессора вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Кремле же назвали «положительным фактом» скандальные посты миллиардера, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Маск молодец».

После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.

СМИ сообщали, что Маск перед серией скандальных твитов мог разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, эту информацию опроверг и сам миллиардер, и в Кремле.