Время вернуться в Viber. Telegram в Украине работает со сбоями из-за перегрузки 10 октября, 11:51 Telegram в Украине работает со сбоями (Фото:Viasna/Twitter)

Мессенджер Telegram работает со сбоями из-за перегрузки платформы.

Об этом замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко написал в своем телеграм-канале.

«Анализируя сенсоры на сети, наблюдается усложнение связи через приложение Telegram. Это связано с перегрузкой непосредственно самой цифровой платформы Telegram. Остальные цифры платформы работают без перегрузок», — написал Федиенко.

Видео дня

Он посоветовал на время перейти на общение через другие мессенджеры и приложения. Сообщения о сбоях в работе Telegram появились в соцсетях украинцев начиная с воскресенья.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире возникли проблемы с доступом к интернету из-за отключения электричества.