Санкции убили рынок рекламы. Forbes Russia перестанет выходить в бумажной версии 18 мая, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Российская версия Forbes издается с апреля 2004 года (Фото:Tadviser)

Российская версия журнала Forbes с июня перестанет выходить в печатном варианте из-за ухода рекламодателей и удорожания производства.

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Об этом заявил директор по развитию Forbes Дмитрий Озман, сообщает Интерфакс.

«Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла. Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры», — сказал Озман.

Видео дня

«При этом сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме», — отметил он.

Российская версия Forbes издается с апреля 2004 года.

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