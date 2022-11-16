Пользуются скандалом с FTX. Россия пытается сорвать украинский криптофандрейзинг 16 ноября, 13:51 Россия пытается убедить мир, что деньги, которые Украина получила как помощь в войне, были переведены в демократическую партию США с помощью FTX (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

СМИ, такие, как Fox News и russia today распространяют слухи, что деньги, которые Украина получила как помощь в войне, были незаконно переведены в демократическую партию США с помощью криптобиржи FTX.

Блокчейн-компания Everstake заявила, что эта информация не соответствует действительности, поскольку фонд Aid For Ukraine лишь несколько раз использовал криптовалютную биржу FTX и исключительно для конвертации криптовалютных пожертвований в фиатные деньги в начале марта, о чем сообщил заместитель Министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. Национальный банк подтвердил получение всех пожертвований. По их словам, на деятельность криптофонда Aid For Ukraine ситуация с FTX не влияет.



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Кроме этого, отмечается, что $54 млн, из полученных $60 млн, уже израсходовано на гуманитарные и военные нужды Украины, полный отчет доступен на официальном вебсайте Aid for Ukraine. Это также подтвердил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Следовательно, из выбранных средств не хранятся в FTX и могут быть конвертированы в фиатные деньги с помощью других платформ.

«Каждый раз, когда Россия терпит поражение на поле боя, она ищет способы прикрыть свои военные неудачи на информационном фронте, распространяя фейки по надуманным поводам. В этот раз они решили использовать крушение биржи FTX для очередных сказок об отмывании денег. России невыгодна поддержка Украине с Запада, потому что она оборачивается им поражениями на поле боя. Мы знаем, что каждое пожертвование пошло на помощь Украине», — заявил Сергей Васильчук, СЕО Everstake и соинициатор фонда Aid For Ukraine.

Напомним, что на прошлой неделе FTX подала заявление о банкротстве после информации, что на балансе дочерней компании FTX Alameda Research содержится большое количество FTT, выпущенного токена FTX. Вскоре после этого FTT упал, вызвав кризис ликвидности на бирже и падение стоимости компании. Все это спровоцировало кризис на криптовалютном рынке и снижение цены биткоина и других криптовалют.

В марте 2022 блокчейн-компания Everstake и криптобиржи Kuna и FTX запустили официальный сайт для донатов в криптовалюте Aid For Ukraine при информационной поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Все собранные средства направляются на помощь Вооруженным силам Украины и разрешению гуманитарного кризиса, связанного с российским вторжением.