Только лицензии. Медиахолдинг Ахметова не перейдет в управление государства — Герасимьюк
Ольга Герасимьюк (Фото:svoboda.org)
Бизнесмен Ринат Ахметов передаст государству только лицензии на вещание, а не медиахолдинг. Об этом заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 12 июля.
По словам Герасимьюк, сейчас Нацсовет ожидает новых заявлений по поводу возвращения лицензий.
«То, что много кто обсуждает, что якобы [владелец] отказывается в пользу государства… это просто будут отданы лицензии, в управление государству никто медиахолдинг не передает. Когда мы получим заявления и прочитаем, от чего именно отказывается владелец, смогу сообщить точнее…» — сказала она.
Глава Нацсовета предположила, что переданные частоты могут остаться в распоряжении Нацсовета и быть переданы на конкурс, чтобы на них затем могли вещать все желающие. В то же время она уточнила, что во время военных действий такой конкурс не проводится.
11 июля в компании SCM заявили, что Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании из медийного бизнеса. По словам бизнесмена, решение принято в связи со вступлением в силу «закона об олигархах». Позже в SCM уточнили, что возвращают государству только лицензии на вещание. Никакие другие активы медиагруппы государству передавать не будут.
12 июля SCM начала аннулирование лицензий и прекращение выпуска печатных СМИ.
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