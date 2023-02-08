В Минцифры рассказали, сколько налогов заплатили резиденты Дія.City 8 февраля, 17:29 Глава Минцифры Михаил Федоров (Фото:Handout via REUTERS)

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, налоги резидентов Дія.City составили около 6% от общей суммы налогов индустрии.

За год работы налогового пространства Дія.City компании-резиденты заплатили в госбюджет 4 млрд грн налогов.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Всего за первый год работы Дія.City резидентами пространства стали 430 компаний. В компаниях-резидентах пространства работает более 35 тысяч специалистов.

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По словам главы Минцифры Михаила Федорова, резиденты Дія.City уплатили 6% от всех налогов, уплаченных индустрией.

«За год цели и задачи Дія.City трансформировались. Сейчас наш основной фокус — привлечение и поддержка military-tech компаний. Тех, которые создают дроны, системы безопасности, тепловизоры, оптические приборы», — добавил Федоров.

В апреле прошлого года Минцифры расширило список компаний, которые могут стать резидентами Дія.City.