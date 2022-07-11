«Вынужденный шаг». Ринат Ахметов заявил, что передает государству все свои медиа 11 июля, 17:17 НВ

Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании SCM из медийного бизнеса. Медиагруппа Украина откажется в пользу государства от всех лицензий на эфирные, спутниковые и печатные медиа.

Об этом говорится в заявлении Ахметова, обнародованном группой SCM.

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ», — заявил Ахметов.

Видео дня

Такое решение, как пояснил бизнесмен, продиктовано вступлением в силу закона О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

«Как самый крупный частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях», — заявил Ахметов.

«За более чем 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основывающийся на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоящий из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил $1,5 млрд. Но самая большая инвестиция — вклад каждого из 4000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы Украина и Украина 24 стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы Футбол собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса», — говорится в заявлении Рината Ахметова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.