Ракетная атака РФ привела к перебоям с мобильным интернетом и связью, Укртелеком работает в штатном режиме 10 октября, 14:09 Ракетные атаки РФ стали причиной перебоев с мобильной связью в ряде регионов Украины (Фото:Jeremy Bezanger \Unsplash)

Массированные ракетные удары России стали причиной перебоев с мобильной связью в ряде городов Украины.

Из-за массированной ракетной атаки РФ в понедельник, 10 октября, в разных регионах Украины наблюдаются перебои с мобильным интернетом и кое-где — мобильной связью.

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Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

«Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что мобильные операторы и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи.

Перебои с доступностью мобильного интернета были зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире.

Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи.

В то же время в Укртелекоме отметили, что критические элементы инфраструктуры оператора фиксированной связи работают в штатном режиме.

В компании подчеркнули, что центры управления инфраструктурой оператора разнесены географически, а ключевые элементы зарезервированы.

«Повреждение некоторых узлов связи не оказало существенного влияния на непрерывность предоставления услуг», — добавили в Укртелекоме.

Ранее в Netblocks сообщили, что интернет-трафик из Украины упал до 83% от обычного уровня.