Последствия ракетных ударов. Интернет-трафик из Украины упал до 83% от обычного уровня — Netblocks 10 октября, 12:10 Netblocks зафиксировал падение украинского трафика до 83% (Фото:Netblocks via Twitter)

Из-за ракетных ударов РФ по украинским городам заметны сбои в доступе к Интернету в Украине.

Данные сети в реальном времени показывают заметные сбои в доступе к Интернету в Украине на фоне серии российских ракетных атак.

Об этом сообщает Netblocks в Twitter.

«Метрики показывают, что национальная связность сейчас составляет 83% от обычного уровня», — говорится в сообщении Netblocks.

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Как сообщалось, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире возникли проблемы с доступом к интернету из-за отключения электричества.