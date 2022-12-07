Революционный шаг. Права в Дії приравняли к пластиковым 7 декабря, 17:18 Права в приложении Дія приравняли к пластику (Фото:Минцифры via Telegram)

В Украине права в приложении Дія можно будет использовать без пластикового аналога.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление № 1299, которое позволяет использовать только электронное водительское удостоверение в приложении Дія без пластикового аналога.

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Об этом говорится в сообщении Минцифры.

«Ранее Украина стала четвертой страной Европы, узаконившей цифровые водительские удостоверения, а теперь мы вводим формат диджитал first», — отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что даже при оформлении водительского удостоверения можно будет выбрать: сделать только диджитал-документ или заказать пластиковую карту.





В приложении ДІя документ доступен в украиноязычной и англоязычной версиях.

К тому же права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде. В ведомстве отметили, что это «решительный шаг к международной интеграции Дії» и использованию приложения за рубежом.

Постановление вступает в силу 14 декабря.

Напомним, что в августе этого года в приложении Дія стали доступны документы латиницей, шеринг техпаспорта, пенсионное удостоверение и вид на жительство — постоянный или временный.