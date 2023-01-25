Актив российского олигарха. Британского телеком-оператора, доля в котором принадлежала Абрамовичу, продали за 1 фунт 25 января, 08:34 Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett / Reuters)

Британская телекоммуникационная компания Truphone, долей в которой владел российский олигарх Роман Абрамович, продана двум европейским бизнесменам за 1 фунт стерлингов.

Сделка была закрыта 24 января после завершения ее проверки британскими регуляторами, сообщает Интерфакс.

Truphone была куплена компанией TP Global Operations, владельцами которой являются бизнесмены Хакан Коч и Пиррос Кусиос.

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В распространенном ими сообщении говорится, что сделка была одобрена Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. Truphone также получила лицензию от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина.

Инвесторы намерены предоставить компании дополнительное финансирование, чтобы поддержать ее бизнес и обеспечить дальнейшее развитие, отмечается в сообщении.

Компания, которая в 2020 году оценивалась в 410 млн фунтов, получила инвестиции на сумму более 300 млн фунтов от Абрамовича и еще двух российских бизнесменов — Александра Абрамова и Александра Фролова.

Будущее Truphone оказалось под вопросом после введения Великобританией санкций в отношении Абрамовича, владевшего 23% компании, в марте 2022 года. В июне стало известно о планах ее продажи европейским бизнесменам, а в ноябре, когда в санкционный список Великобритании попали и Абрамов с Фроловым, в процесс продажи включилось OFSI.

Новые владельцы обязались в следующие несколько лет вложить до 15 млн фунтов в Truphone, которая фиксирует убытки 15 лет подряд.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину переписал на детей свои офшорные трасты, которые владеют активами на миллиарды долларов США. Таким образом он пытался спасти активы от санкций западных стран.