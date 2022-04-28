Обойдетесь без MTV и Nickelodeon. Компания Paramount прекратила вещание своих телеканалов в России 28 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Paramount остановила вещание телеканалов в РФ (Фото:Michael Buckner / Variety)

Компания Paramount приостановила вещание своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV на территории России.

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Вещание каналов прекратилось у некоторых операторов. В частности, каналы перестали работать у пользователей Вымпелкома и Ростелекома, сообщает Интерфакс-Украина.

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Вместо них, как сообщает агентство, на экранах размещено сообщение: «Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ».

В Ростелекоме заявили, что телеканалы стали недоступны по требованию правообладателя.

Также сообщается, что российские операторы стали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 28 апреля.

Как сообщалось, о своем намерении отключить каналы из-за введенных санкций Paramount заявила 16 марта.

Речь идет об отключении каналов VH1 European, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, NickToons HD, Nick Jr., MTV HD, MTV Live HD, MTV Rocks, Paramount Channel HD, Paramount Comedy и Paramount Comedy HD.

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