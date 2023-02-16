«Часть большей картины». Основатель MacPaw прокомментировал обыски дома и в компании 16 февраля, 09:03 Обыски у MacPaw (Фото:Oleksandr Kosovan via Facebook)

Основатель IT-компании MacPaw Александр Косован прокомментировал обыски у себя дома и в компании.

Основатель MacPaw Александр Косован заявил, что во время обысков у него дома правоохранители изъяли копии документов и рабочий компьютер.

Об этом он написал в своем Facebook добавив, что обыски закончились (около 1 часа ночи 16 февраля).

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Он добавил, что изъятые правоохранителями документы по его мнению «не имеют отношения к делу».

«Благодаря публичной огласке о ситуации, следственные действия в офисе завершились быстрее, чем мы ожидали, и прошли сдержанно», — добавил бизнесмен.

По его словам, в офисе компании следователям предоставили доступ ко всем документам и помещениям. Правоохранители не изымали технику компании, но сделали копии некоторых документов.

Обыски проводились Специализированной экологической прокуратурой Офиса Генерального прокурора, Главным следственным управлением национальной полиции и оперативными работниками.

«Следователи отметили, что пришли с обысками потому, что правоохранительные органы не получили от нас ответа на запрос прокуратуры», — заявил Косован.

В то же время основатель MacPaw утверждает, что компания ответила «абсолютно на все запросы» и «предоставила все необходимые документы». Также он добавил, что «все земельные участки» были приобретены законно.

«А то, что нас обвиняют в добыче добычи полезных ископаемых — вообще абсурдно и часть большей картины о которой расскажу публично со временем», — добавил Косован.

Он подчеркнул, что адвокаты готовят возражения и жалобы на действия следователей во время обысков и в ближайшее время подадут их в соответствующие инстанции.

Днем ранее стало известно, что офис украинской IT-компании MacPaw и домой к ее основателю Александру Косовану пришли с обысками из-за земли, купленной до войны.