Кошмар для майнера. Nvidia остановила продажи в России
Nvidia прекращает продажи всей своей продукции в РФ (Фото:Tyrone Siu / Reuters)
Компания Nvidia заявила, что прекращает продажу своей продукции на территории России.
«Мы не продаем в Россию», — заявил представитель Nvidia изданию PCMag.
В компании уточнили, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia.
Издание отмечает, что пока неясно, означает ли этот шаг, что производители ПК и ноутбуков, использующие продукцию Nvidia, также прекратят поставки в РФ.
PCMag предполагает, что видеокарты Nvidia RTX 3000, которые используют для майнинга, скорее всего, будут появляться на российском рынке через поставщиков — Gigabyte, MSI и Asus. Издание обратилось за комментарием к этим компаниям, но ответа пока не получило.
Ранее сообщалось, что продажи и предоставление услуг в РФ приостанавливает Microsoft.
Также сообщалось, что AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.
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