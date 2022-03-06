Кошмар для майнера. Nvidia остановила продажи в России

6 марта, 21:11
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Nvidia прекращает продажи всей своей продукции в РФ (Фото:Tyrone Siu / Reuters)

Nvidia прекращает продажи всей своей продукции в РФ (Фото:Tyrone Siu / Reuters)

Компания Nvidia заявила, что прекращает продажу своей продукции на территории России.

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«Мы не продаем в Россию», — заявил представитель Nvidia изданию PCMag.

В компании уточнили, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia.

Издание отмечает, что пока неясно, означает ли этот шаг, что производители ПК и ноутбуков, использующие продукцию Nvidia, также прекратят поставки в РФ.

PCMag предполагает, что видеокарты Nvidia RTX 3000, которые используют для майнинга, скорее всего, будут появляться на российском рынке через поставщиков — Gigabyte, MSI и Asus. Издание обратилось за комментарием к этим компаниям, но ответа пока не получило.

Ранее сообщалось, что продажи и предоставление услуг в РФ приостанавливает Microsoft.

Также сообщалось, что AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Санкции против России Санкции Запада Nvidia Майнинг Видеокарты

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