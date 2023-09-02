В частности усыновление ребенка. В Дія введут четыре новых сервиса — Минсоцполитики 2 сентября, 16:05 Дія (Фото:diia.gov.ua)

Заместитель министра социальной политики по вопросам цифровизации Константин Кошеленко анонсировал появление четырех новых услуг в приложении Дія.

Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

По словам Кошеленко, теперь граждане могут воспользоваться новыми функциями:

помощь при усыновлении ребенка;

помощь по уходу за больным ребенком;

помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Кошеленко отметил, что теперь на портале Дія люди могут получить первичную консультацию по усыновлению, а позже зарегистрироваться кандидатом на усыновителя.

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«Это упрощается один из самых бюрократических непрозрачных процессов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы он проходил быстро и эффективно. И сейчас люди, которые задумались об усыновлении, необязательно должны идти лично в Службу по делам детей, а могут начать этот путь на портале Дія», — резюмировал чиновник.

23 июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о введении пяти новых услуг в приложении Дія. Речь шла о возмещении вкладов, растаможке авто, смене места жительства, перерегистрации авто при купле-продаже и документов об образовании.

23 августа Минцифры завершило тестирование двух услуг для моряков: присвоение или подтверждение квалификации, а также подача жалобы на отказ в получении квалификационного документа.