Нина Левчук научит построению и продвижению персонального бренда

29 марта в Fedoriv Hub Нина Левчук проведет мастер-класс, где раскроет секреты создания и продвижения личного бренда.

Быть профессионалом и отлично выполнять работу уже недостаточно, теперь нужно уметь правильно выстраивать отношения с общественностью и формировать продуманный публичный имидж. Создание и продвижение персонального бренда может стать важной ступенькой в успешной карьере: человеку становится проще продвигать бизнес, он получает престижные предложения работы и может претендовать на более высокую зарплату.

29 марта Нина Левчук в Fedoriv Hub расскажет о том, какие инструменты стоит использовать в работе над собственной репутацией. Участники мероприятия познакомятся с теорией и получат практические советы. На тренинге можно будет не только узнать о роли персонального бренда в продвижении бизнеса и построении карьеры, но и освоить конкретные подходы к разработке стратегии, а также узнать об эффективных инструментах и каналах коммуникации для создания личного бренда.

«Людям достаточно 11 секунд, чтобы составить свое мнение о вас и понять, интересны вы им или нет. Чтобы за это время успеть понравиться, запомниться и произвести положительное впечатление, придется много работать. Если вы ставите перед собой цель привлечь внимание многих людей, вам нужен персональный бренд. Его построение — это многоэтапный процесс.

Прежде всего, я советую ответить на вопрос, для чего именно вам нужен бренд и какие инструменты вы готовы задействовать, чтобы сформировать его. Второй этап — это непосредственная работа, которая требует активной жизненной позиции и постоянного присутствия в медиапространстве. Одним словом, персональный бренд — это нелегко, но инвестиции окупят себя с лихвой», — отметила Нина Левчук.

Нина Левчук — руководитель отдела продаж в топовой международной tech-компании. Коуч, спикер, консультант по карьере и писательница, Нина Левчук вошла в рейтинг 50 влиятельных женщин 2017 года по версии издания «Бизнес». За плечами эксперта — 5 лет менторинга для руководителей и 8 лет опыта работы в международных топовых компаниях и стартапах Кремниевой долины.