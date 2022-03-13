Киевстар, Vodafone и lifecell. Украинские операторы запустили мобильный интернет в рамках национального роуминга 13 марта, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге (Фото:JESHOOTS / пixabay)

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell реализовали новую возможность в рамках национального роуминга.

Теперь абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете. Об этом говорится в совместном заявлении мобильных операторов.

«Национальный роуминг позволяет при исчезновении связи одного оператора подключаться к сети другого. В настоящее время наличие мобильного интернета не менее важно, чем звонки, ведь позволяет быть на связи с близкими онлайн и проверять актуальные новости. При этом тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент», — говорится в сообщении.

Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит — необходимо произвести ручные настройки.

Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне:

1. Отключить автовыбор сети

— на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор

— на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети.

2. Найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

4. Проверить возможность использования мобильного интернета — отправить сообщение в мессенджере.

Важно: подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Для того чтобы все абоненты имели доступ к связи в нужный момент, операторы советуют:

— отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях. Например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;

— в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

— установить меньшее качество видео на YouTube и других видеостриминговых сервисах;

— при наличии следует использовать Wi-Fi.

Также абонентам необходимо ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора — вручную или включив автовыбор сети.

Как сообщалось, 7 марта украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell договорились о запуске национального роуминга в Украине.

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