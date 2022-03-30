Пользуйтесь полгода. Microsoft предоставил украинскому бизнесу бесплатный доступ к своим продуктам 30 марта, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Украинские компании смогут полгода бесплатно пользоваться рядом продуктов Microsoft (Фото:Charles Platiau / Reuters)

Корпорация Microsoft в качестве поддержки предоставляет украинским компаниям бесплатные trial-лицензии на ряд продуктов сроком на шесть месяцев.

Об этом НВ Бизнес сообщила компания PartnerWay, официальный украинский реселлер продуктов таких IT-компаний, как Microsoft, Google и Asana, AWS и Zendesk.

Чтобы получить бесплатную лицензию необходимо подать заявку здесь. Пользователь должен указать сайт компании, количество лицензий, каким тарифным планом и продуктами Microsoft пользуется.

Видео дня

Доступ можно получить ко всем продуктам, имеющим лицензионную подписку:

— Microsoft Teams — сервис общего пространства для взаимодействия проектных команд с возможностью видеовызовов;

— Dynamics 365 — линейка интеллектуальных бизнес-приложений для планирования ресурсов компании и управления взаимодействия с клиентами;

— Office 365 — облачный пакет услуг от Microsoft, включающий в себя OneDrive, приложения Microsoft Office, Exchange, SharePoint и другие;

— Windows 10 — официальная подписка на операционную систему от Microsoft со всеми необходимыми сервисами поддержки;

— Visio — векторный графический редактор, с помощью которого можно создавать профессиональные инфографики, диаграммы и чарты для бизнеса.

Как сообщалось, 4 марта Microsoft заявила, что приостанавливает продажи и предоставление услуг в РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.