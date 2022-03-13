«Вы либо за мир, либо за агрессора». Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддерживать свои продукты в РФ 13 марта, 21:47 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал производителей программного обеспечения Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России.

«Microsoft, Oracle и SAP прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!» — написал он в Twitter.



«Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого русского агрессора в убийстве украинских детей и женщин», — заявил президент Украины.

Как сообщалось, компания Microsoft 4 марта заявила, что приостанавливает все продажи продуктов и услуг в РФ.

Ранее, 2 марта, компания Oracle объявила о приостановке всех операций на российском рынке.

3 марта стало известно, что компания SAP прекратила продажи в РФ. Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что этого недостаточно — и попросил остановить поддержку продуктов SAP в РФ.

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