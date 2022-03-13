«Вы либо за мир, либо за агрессора». Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддерживать свои продукты в РФ
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский призвал производителей программного обеспечения Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России.
«Microsoft, Oracle и SAP прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!» — написал он в Twitter.
«Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого русского агрессора в убийстве украинских детей и женщин», — заявил президент Украины.
Как сообщалось, компания Microsoft 4 марта заявила, что приостанавливает все продажи продуктов и услуг в РФ.
Ранее, 2 марта, компания Oracle объявила о приостановке всех операций на российском рынке.
3 марта стало известно, что компания SAP прекратила продажи в РФ. Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что этого недостаточно — и попросил остановить поддержку продуктов SAP в РФ.
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