Маск заверил, что Twitter не грозит банкротство
Маск сообщил, что в Twitter еще много работы (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Владелец и руководитель социальной сети Twitter Илон Маск заверил, что ей не грозит банкротство.
"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы", – заявил Маск.
Ранее владелец Twitter запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании. Большинство поддержали такой шаг.
Голосование он опубликовал после того, как Twitter запретил пользователям поститься ссылки на посторонние соцсети. Из-за критики пользователей обновлений пришлось быстро отказаться.