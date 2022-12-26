Маск заверил, что Twitter не грозит банкротство 26 декабря, 03:50 Маск сообщил, что в Twitter еще много работы (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Владелец и руководитель социальной сети Twitter Илон Маск заверил, что ей не грозит банкротство.

"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы", – заявил Маск.

Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do. — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2022

Ранее владелец Twitter запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании. Большинство поддержали такой шаг.

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Голосование он опубликовал после того, как Twitter запретил пользователям поститься ссылки на посторонние соцсети. Из-за критики пользователей обновлений пришлось быстро отказаться.