Маск заверил, что Twitter не грозит банкротство

26 декабря, 03:50
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Маск сообщил, что в Twitter еще много работы (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Маск сообщил, что в Twitter еще много работы (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Владелец и руководитель социальной сети Twitter Илон Маск заверил, что ей не грозит банкротство.

"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы", – заявил Маск.

Ранее владелец Twitter запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании. Большинство поддержали такой шаг.

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Голосование он опубликовал после того, как Twitter запретил пользователям поститься ссылки на посторонние соцсети. Из-за критики пользователей обновлений пришлось быстро отказаться.

https://www.youtube.com/embed/t9nVFwLbNdE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Twitter Илон Маск

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