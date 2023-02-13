Маск смотрел Супербоул в компании медиамагната Руперта Мердока

13 февраля, 09:22
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Маск смотрел Супербоул в компании Руперта Мердока (Фото:CAITLIN O’HARA \ Reuters)

Маск смотрел Супербоул в компании Руперта Мердока (Фото:CAITLIN O’HARA \ Reuters)

Миллиардер Илон Маск смотрел Супербоул на одной трибуне с медиамагнатом Рупертом Мердоком и его дочерью.

Владелец Twitter Илон Маск смотрел Супербоул на одной трибуне с медиамагнатом Рупертом Мердоком и его дочерью, продюсеркой и инвесторкой Элизабет Мердок, пишет Variety.

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Как отмечает издание, трансляция кадров с Мердоком по Fox возможно была стратегическим решением, чтобы убедить Уолл-стрит и других в том, что медиа-магнат все еще на высоте, несмотря на возраст. 11 марта астралийскому медиа-барону исполнится 92 года.

Отмечается, что совместные кадры с Маском наверняка вызовут шквал спекуляций о возможной активности между бизнесом Мердока и многочисленными инвестициями нового владельца Twitter.

В декабре прошлого года Маска заметили на одной трибуне с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время финала Чемпионата мира по футболу.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Руперт Мердок Супербоул Илон Маск

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