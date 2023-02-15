Операция «Преемник». Маск рассказал, когда покинет пост главы Twitter 15 февраля, 09:25 Илон Маск рассказал, когда может уйти с поста CEO Twitter (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск рассказал, когда может уйти с поста СЕО компании.

Илон Маск стремится найти своего преемника, который возглавит Twitter к концу 2023 года.

Об этом он заявил в ходе саммита Всемирного правительства в Дубае в среду, передает Bloomberg.

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«Я предполагаю, что ближе к концу этого года будет хорошее время, чтобы найти кого-то другого, кто возглавит компанию», — заявил Маск.

Также он добавил, что ему нужно «стабилизировать организацию» и убедиться, что она находится в «финансово здоровом состоянии, а дорожная карта продукта четко изложена».

В декабре прошлого года Маск запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании. Тогда большинство (57,5% проголосовавших пользователей) проголосовало за отставку Маска.