Маску не разрешили снять вывеску с логотипом Twitter со здания штаб-квартиры компании 25 июля, 15:20 Рабочие снимают вывеску Twitter со здания штаб-квартиры компании (Фото:CARLOS BARRIA \ Reuters)

Компания Илона Маска хотела снять вывеску Twitter со здания свой штаб-квартиры, поскольку социальная сеть меняет название на Х.

Компания Илона Маска, которая меняет название с Twitter на X, попыталась снять логотип и старое название со здания своей штаб-квартиры в Сан-Франциско.

Об этом пишет The Verge.

Видео дня

Рабочие успели снять часть логотипа, но завершить работу им помешала полиция.

«Полиция Сан-Франциско остановила удаление знака вскоре после того, как оно началось», — цитирует издание фотографа Джастина Салливана.

Изначально сообщалось, что полиция остановила работы из-за того, что Маск не получил разрешения на использование крана.

Позже стало известно, что полиция отреагировала на сообщение о возможном несанкционированном перекрытии улицы. Однако полиция установила, что правонарушения не было.

«Полиция на месте происшествия сообщила, что у кого-то в Twitter был заказ на снятие вывески, но он не сообщил об этом службе безопасности и владельцу здания», — отмечает издание.

Однако из-за полиции кран уехал и теперь вывеска на штаб-квартире компании состоит из букв «er».

В январе этого года владелец здания, в котором находится штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско, подал в суд на компанию из-за долгов по аренде.

Также сообщалось, что бывшие сотрудники Twitter подали в суд на компанию из-за невыплаты $500 млн компенсаций тысячам уволенных работников.