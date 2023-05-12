Маск назвал имя новой СЕО Twitter 12 мая, 20:34 Интервью Линды Яккарино с Илоном Маском, апрель 2023 года (Фото:скриншот видео / Elon Alerts / Twitter)

Владелец Twitter Илон Маск официально подтвердил, что новой гендиректоркой компании станет глава отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCUniversal Линда Яккарино.

«Я рад приветствовать новую СЕО Twitter Линду Яккарино!» — написал бизнесмен в Twitter в пятницу, 12 мая.



По словам Маска, Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях, а он — на дизайне продукта и новых технологиях.

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Агентство AP отмечает, что Линда Яккарино почти 12 лет проработала в масс-медийной корпорации NBCUniversal. В описании компании сказано, что с 2011 года ее команда заработала на рекламе более 100 млрд долларов. До NBC Яккарино почти 20 лет работала в международной развлекательной компании Turner.

Ранее СМИ сообщали, что Маск ведет переговоры с Линдой Яккарино уже два месяца. Она специализируется на подборе самых эффективных способов применения рекламы.

AP отмечает, что для Маска и Twitter крайне важно привлечение рекламодателей после того, как многие приостановили сотрудничество с соцсетью, а рекламные доходы Twitter упали.



Илон Маск 11 мая заявил, что оставляет пост СЕО Twitter, а новая глава компании приступит к работе примерно через полтора месяца.