Корпоративное предпринимательство: сила трансформации Сегодня, 10:00 38 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською depositphotos/ karenr

В любой компании рано или поздно может наступить кризис. Это естественное состояние, при котором есть два сценария развития: дальнейший рост или прекращение деятельности. Чтобы пойти по первому пути, потребуется гибкость, умение подстраиваться под условия внешней среды, разумный подход управленцев и желание трансформировать бизнес-модели. Задействовать придется всех – от рядовых сотрудников до топ-менеджеров.

Трансформация – это процесс качественных изменений. В условиях накаляющейся конкуренции корпорации по всему миру стараются выяснить, как расти и развиваться, предлагать рынку инновации и быть среди лидеров. Концепция корпоративного предпринимательства дает ответы на все предыдущие вопросы. Создание предпринимательского мышления у сотрудников, обучение и помощь в развитии собственных идей – то, что позволяет многим компаниям извлекать выгоду из программ по корпоративному предпринимательству.

«Очень важно понимать, насколько велико влияние личной заинтересованности сотрудников и чувства их сопричастности к общему делу. В этом кроется огромный потенциал и ресурс для развития как людей, так и бизнеса», - рассказывает менеджер по инновациям Philip Morris Ukraine Павел Рыжий.

Он уверен, что предназначение компании нельзя просто так взять, сформулировать на закрытом собрании акционеров и разослать по корпоративной почте письмо с требованием искренне ему следовать. Людям нужна автономность, свобода действий и понимание, что их готовы поддержать в начинаниях и инициативах.

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«Очень часто я слышал, что сотрудники компании должны создавать ценность для акционеров. При всем уважении к последним, люди в это не верят. Сейчас миллениалы все ставят под сомнение, и такие заявления их совсем не мотивируют. Людям важно создавать ценность более высокого порядка, для какой-то значимой группы людей, страны или мира в целом. Также, важно создавать ценности для самих себя, развиваться и этим приносить пользу компании», - поясняет Павел.

Инновации рождаются не потому, что в один кабинет поместили очень умных людей и суперпрофессионалов своего дела, а потому, что компания отказалась от традиционных подходов к работе – бюрократии, бумажной волокиты, бесконечных согласований и многочасовых совещаний.

Любая трансформация бизнеса, в том числе с помощью корпоративного предпринимательства, требует общего понимания стратегии развития всеми участниками процесса, наличия компетенций и необходимых знаний и согласованных правил.

Очень важно понимать, насколько велико влияние личной заинтересованности сотрудников и чувства их сопричастности к общему делу

«Если у вас работают хорошие люди, то они принимают лучшие решения, когда понимают, что происходит в компании», - сказал бывший вице-президент Google по работе с кадрами Лазло Бок.

Уровень внутрикорпоративных коммуникаций в Facebook тоже достаточно высок. Каждую неделю Марк Цукерберг проводит собрания, на которых рассказывает о новых продуктах и планах перед тысячами сотрудников. Даже младшие работники и те, кто работает по временному контракту, могут узнать, над чем работают в компании, заглянув в корпоративную версию Facebook.

Помимо желания поддерживать предпринимательскую жилку в сотрудниках, нужно создать и внутреннюю инфраструктуру, которая будет способствовать развитию высокотехнологичных проектов и инициатив на всех уровнях.

Google этот нюанс осознал одним из первых. Интернет-гигант запустил особую сеть G2G (Googler-to-Googler), в которой участвует более 6 тысяч сотрудников компании. Участники G2G проводят индивидуальные занятия, учат коллег не бояться рисковать и предлагать свои идеи, а также ведут курсы на различные темы – от лидерства и ораторского искусства до программирования.

Таким образом, инвестируя в идеи своих сотрудников, компании совершенствуют и свой продукт, и клиентский опыт, но главное – компании помогают сотрудникам расти. Однако, не все готовы полностью довериться своему сотруднику, обеспечить ресурсами для реализации идеи и при этом пойти на риск неудачи.

«Бизнес либо идет по пути трансформации, меняет свое отношение к корпоративным предпринимателям, либо зачахнет из-за отсутствия хороших свежих идей», - резюмировал Павел Рыжий.