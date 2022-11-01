150 млн грн от Киевстар уже на государственном счете 1 ноября, 16:32 Новости компаний Киевстар

Национальный телекомоператор перечислил на счет в НБУ 50% от общей суммы в 300 млн гривен, которую выделяет для восстановления цифровой инфраструктуры Украины. Соответствующий Меморандум был подписан между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации на международной конференции доноров Украины в июле 2022 года.

Согласно Меморандуму с Министерством цифровой трансформации, Киевстар обязался поддерживать цифровизацию Украины и выделить для этого средства в общей сумме 300 000 000 (триста миллионов) гривен. Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит наиболее эффективное использование этой помощи в соответствии с ключевыми задачами, которые определил Президент Украины Владимир Зеленский в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24.

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В числе таких задач — модернизация и строительство цифровой инфраструктуры Украины, усиление киберзащиты и противодействие киберугрозам, дальнейшее развитие новых цифровых технологий и прочее.

«Телекоминфраструктуре Украины нанесены существенные разрушения из-за масштабной войны. В частности, только компания Киевстар с февраля 2022 столкнулась со 180 тысячами различных аварийных ситуаций и вынуждена была проводить восстановительные и ремонтные работы на 7 тысячах базовых станций. Мы поддерживаем государство в стремлении как можно быстрее восстановить и укрепить цифровую инфраструктуру и готовы быть надежным партнером и инвестором по этому делу», — отмечает президент компании « Киевстар» Александр Комаров.

Фото: Киевстар

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, уже распределено 84,9 млн грн. Эти средства будут израсходованы на ключевые проекты цифровой трансформации, которые будут способствовать усилению безопасности и надежности цифровой инфраструктуры во время полномасштабной войны:

— Модернизацию и развитие базовых государственных реестров Министерства юстиции Украины — Государственного реестра прав и Государственного реестра актов гражданского состояния. Это позволит запустить новые цифровые услуги в социальной и строительной сфере.

— Реализацию проектов по цифровой трансформации нотариата (е-нотариат) и товарно-транспортных накладных (е-ТТН).

— Модернизацию и развитие транспортных реестров МВД. В частности, запуск цифровых услуг по регистрации и перерегистрации авто в Дии, выдачу цифровых водительских удостоверений.

Цифровая инфраструктура оказалась наиболее устойчивой во время полномасштабной войны. И именно цифровизация станет одним из ключевых элементов для успешного обновления страны после войны. Спасибо компании Киевстар за вклад в развитие цифровой Украины. Такая поддержка позволит нам реализовать топ-проекты по цифровизации, чтобы стать еще более технологичными, быстрыми и эффективными" , — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .

Киевстар продолжает помогать Украине преодолевать вызовы войны. Так компания перечислила благотворительным фондам более 104 млн грн на гуманитарные нужды военных, больниц, престарелых и пострадавших от войны. А также предоставила абонентам безвозмездных сервисов на более чем 563 миллиона гривен. В 2022 году Киевстар уплатил более 5,9 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет и инвестировал почти 1,7 млрд грн в восстановление и строительство сетей мобильной связи в Украине.

Справка о Минцифры и платформе UNITED24

Министерство цифровой трансформации было создано в сентябре 2019 года. Его цель — превратить Украину в цифровое государство. Ключевой проект Минцифры — экосистема Дия, состоящая из мобильного приложения, портала и других сервисов. В Дии Минцифра запустила первый в мире цифровой паспорт, являющийся полным аналогом обычного, самую быструю регистрацию бизнеса, комплексную услугу для родителей Малятко и многие другие услуги. Еще один важный проект — Дия.City — уникальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний. После полномасштабного вторжения России Минцифра ведет первую в мире диджитал-войну против агрессора.

О UNITED24

Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины. За более чем пять месяцев работы UNITED24 собрано более 200 000 000 долларов от граждан из 110 стран. Среди послов UNITED24 — выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд и астронавт NASA Скотт Келли.

Справка о Киевстаре

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и Интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и т. д. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатные услуги и бонусы в сумме, эквивалентной 563 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар — международная Группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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