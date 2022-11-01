150 млн грн от Киевстар уже на государственном счете
Киевстар
Национальный телекомоператор перечислил на счет в НБУ 50% от общей суммы в 300 млн гривен, которую выделяет для восстановления цифровой инфраструктуры Украины. Соответствующий Меморандум был подписан между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации на международной конференции доноров Украины в июле 2022 года.
Согласно Меморандуму с Министерством цифровой трансформации, Киевстар обязался поддерживать цифровизацию Украины и выделить для этого средства в общей сумме 300 000 000 (триста миллионов) гривен. Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит наиболее эффективное использование этой помощи в соответствии с ключевыми задачами, которые определил Президент Украины Владимир Зеленский в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24.
В числе таких задач — модернизация и строительство цифровой инфраструктуры Украины, усиление киберзащиты и противодействие киберугрозам, дальнейшее развитие новых цифровых технологий и прочее.
Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, уже распределено 84,9 млн грн. Эти средства будут израсходованы на ключевые проекты цифровой трансформации, которые будут способствовать усилению безопасности и надежности цифровой инфраструктуры во время полномасштабной войны:
— Модернизацию и развитие базовых государственных реестров Министерства юстиции Украины — Государственного реестра прав и Государственного реестра актов гражданского состояния. Это позволит запустить новые цифровые услуги в социальной и строительной сфере.
— Реализацию проектов по цифровой трансформации нотариата (е-нотариат) и товарно-транспортных накладных (е-ТТН).
— Модернизацию и развитие транспортных реестров МВД. В частности, запуск цифровых услуг по регистрации и перерегистрации авто в Дии, выдачу цифровых водительских удостоверений.
Киевстар продолжает помогать Украине преодолевать вызовы войны. Так компания перечислила благотворительным фондам более 104 млн грн на гуманитарные нужды военных, больниц, престарелых и пострадавших от войны. А также предоставила абонентам безвозмездных сервисов на более чем 563 миллиона гривен. В 2022 году Киевстар уплатил более 5,9 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет и инвестировал почти 1,7 млрд грн в восстановление и строительство сетей мобильной связи в Украине.
Справка о Минцифры и платформе UNITED24
Министерство цифровой трансформации было создано в сентябре 2019 года. Его цель — превратить Украину в цифровое государство. Ключевой проект Минцифры — экосистема Дия, состоящая из мобильного приложения, портала и других сервисов. В Дии Минцифра запустила первый в мире цифровой паспорт, являющийся полным аналогом обычного, самую быструю регистрацию бизнеса, комплексную услугу для родителей Малятко и многие другие услуги. Еще один важный проект — Дия.City — уникальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний. После полномасштабного вторжения России Минцифра ведет первую в мире диджитал-войну против агрессора.
О UNITED24
Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины. За более чем пять месяцев работы UNITED24 собрано более 200 000 000 долларов от граждан из 110 стран. Среди послов UNITED24 — выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд и астронавт NASA Скотт Келли.
Справка о Киевстаре
Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и Интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ
Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua