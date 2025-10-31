Ведущий украинский оператор электронных коммуникаций Киевстар начинает подготовку к общенациональному тестированию инновационной технологии Starlink Direct to СеІІ от компании SpaceX. Это вторая волна этого процесса, которая охватит все территории Украины, за исключением приграничных зон, территорий ведения боевых действий и временно оккупированных территорий. Цель технологии — обеспечить критически необходимую связь в местах, где отсутствует наземное покрытие.

Соответствующее разрешение на тестирование Киевстар получил от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Тестирование будет происходить на частотах, которыми пользуется компания согласно лицензии, выданной национальным регулятором.

Особенно полезной технология будет во время затяжных блэкаутов, на прифронтовых и деоккупированных территориях, для операторов гуманитарного разминирования, служб ГСЧС, в горных районах и других труднодоступных зонах без мобильного покрытия. Кроме этого, Киевстар планирует провести тестирование технологии с привлечением абонентов и бизнес-клиентов, что откроет дополнительные возможности для обеспечения непрерывной связи и устойчивой работы бизнеса в сложных условиях.

«Тестирование Starlink Direct to Cell — это важный шаг к созданию дополнительной системы связи, которая дополняет нашу наземную мобильную инфраструктуру. Технология позволит бизнесу обслуживать клиентов там, где связь недоступна, а пользователям — оставаться на связи даже в самые сложные моменты. Мы благодарны регулятору за сотрудничество и разрешение на тестирование. Это революционный шаг в развитии связи, который приближает будущее. Мы инвестируем средства в безопасность и технологии, чтобы поддерживать связь для украинцев», — отметил Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар.

Инженеры Киевстар протестируют технологию в реальных условиях, чтобы оценить ее эффективность при различных сценариях — от чрезвычайных ситуаций до ежедневного использования. Во время испытаний Киевстар обеспечит соблюдение всех норм безопасности и качество основной мобильной связи в течение всего периода тестирования спутниковой технологии.

«НКЭК поддерживает внедрение новых технологий, особенно тех, которые способны существенно повысить доступность и качество связи для людей. В условиях войны возможность оставаться на связи, где бы ты ни был, приобретает особое значение. В то же время, как Регулятор, мы внимательно следим, чтобы тестирование новых технологий не ухудшало работу существующих сетей, не создавало радиопомех и соответствовало всем техническим и регуляторным требованиям» , — прокомментировала Председатель НКЭК, Лилия Малëн.

Технология Starlink Direct to Cell позволяет обычным смартфонам с поддержкой 4G напрямую подключаться к спутникам, без использования наземных базовых станций. На первом этапе внедрения будет доступна функция отправки SMS — под открытым небом, без дополнительной оплаты для абонентов. В дальнейшем планируется запуск голосовых звонков и мобильного интернета, что значительно расширит функционал сервиса. Планируется, что в конце 2025 года доступ к технологии откроется уже всем абонентами, и украинцы в разных уголках страны смогут тестировать спутниковую связь Starlink Direct to Cell, которая станет возможной благодаря Киевстар.

Справка о ЧАО «Киевстар»

ЧАО «Киевстар» («Киевстар») — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 июня 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов фиксированной. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т. д. Киевстар развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США в 2023—2027 годах.

Киевстар является дочерним предприятием Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) — первой украинской компании, чьи акции начали торговаться на бирже Nasdaq в США.

Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и в течение последних трех лет направила более 3,4 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. Киевстар работает в Украине уже 27 лет и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.