Вымогали сотни миллионов долларов. Киберполиция Украины помогла обезвредить международную хакерскую группировку

Оперативники департамента киберполиции присоединились к международной полицейской операции под кодовым названием Checkmate, во время которой прекратили деятельность киберпреступной группы BlackSuit.

Группировка BlackSuit является финансово мотивированной киберпреступной группой, специализирующейся на распространении программ-вымогателей. Общий объем заявленных требований о выкупе от имени группировки превысил $500 млн. При этом, самая большая разовая сумма составляла $60 млн, сообщила Национальная полиция.

Злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение, шифрующее данные пользователей с помощью комбинаций алгоритмов. После этого они требовали выкуп в криптовалюте за расшифровку данных и нераспространение похищенной информации.

Целями для кибератак злоумышленников преимущественно становились коммерческие и общественные структуры за пределами стран СНГ, в частности в США, Европе и Японии.

Операция Checkmate проведена в сотрудничестве со Службой внутренней безопасности США, Национальной полицией Нидерландов, Управлением криминальной полиции Германии, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, генеральной прокуратурой Франкфурта, Министерством юстиции США, Европолом, а также при участии правоохранительных органов других стран и румынской компании по кибербезопасности Bitdefender.

В рамках операции правоохранители скоординировано пресекли деятельность киберпреступной сети BlackSuit, в частности, конфисковали ее веб-сайты в одной из доменных зон.

Украинские киберполицейские отследили, что группа неоднократно меняла свое название: с января 2022 года действовала как Quantum, затем как Royal (2022−2023), с 2023 года — как BlackSuit, а с 2025 года — под названием Chaos.

По факту деятельности группировки в Украине начато уголовное производство по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачена хакерская группировка, совершавшая кражи денежных средств крупных промышленных предприятий, инфицируя компьютеры бухгалтеров вредоносными программами.